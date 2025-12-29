Ольга Любимова: Россия открыта к диалогу и международному взаимодействию

Культурная жизнь России в уходящем 2025 году была наполнена большим количеством важных и знаковых событий. О работе министерства культуры России за прошедший год, успехах российского кинопроката и отечественного кинопроизводства, проведении Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, а также о международном сотрудничестве в интервью РИА Новости рассказала министр культуры России Ольга Любимова. Беседовала Мария Полякова.

- Ольга Борисовна, как вы оцениваете работу министерства культуры России в 2025 году? Удалось ли добиться всех поставленных целей? Каковы планы на предстоящий год?

– Минкультуры России ведет активную работу по наращиванию "мягкой силы" России, продвигая и популяризируя в иностранных государствах наследие и лучшие образцы современной российской культуры. Результатом этой работы становятся проекты и мероприятия, которые формируют культурную повестку в зарубежных странах, закрепляя отечественную культуру в качестве одного из лидирующих векторов.

Ежегодно нами проводятся более сотни культурных событий: масштабные "Русские сезоны", годы культуры со стратегическими партнерами, фестивали и дни российской культуры за рубежом. Иностранные коллеги проводят свои культурные акции в России. Сотни иностранных гостей и конкурсантов становятся участниками международных проектов в России, в том числе Международного фестиваля "Интермузей", Международного детского культурного форума, Международного конкурса имени Чайковского, Международного конкурса артистов балета и Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова.

Все мировое культурное сообщество активно готовится к Международному конкурсу артистов балета в следующем году. Богатая история конкурса, его престиж и статус, а также возможность для молодых артистов выступить на прославленной сцене Большого театра России традиционно привлекает значительное количество российских и зарубежных участников. В 2026 году конкурс пройдет с 25 июня по 5 июля и будет посвящен памяти легендарного хореографа Юрия Николаевича Григоровича. Более 50 лет он являлся бессменным художественным руководителем и председателем жюри этого значимого международного смотра.

– В этом году в Европе отменили концерты маэстро Валерия Гергиева, оперного певца Ильдара Абдразакова, пианистки Елизаветы Леонской. Почему европейские власти продолжают отменять концерты и лишать своих жителей возможности слушать великих российских артистов?

– Подобного рода "акциями" занимаются представители западных элит определённого толка, которые не учитывают, что разрушать культурные мосты, создаваемые столетиями – это значит обеднять культурную жизнь своих граждан, ограничивать их доступ к мировому культурному наследию. Россия, в свою очередь, не намерена никого лишать возможности культурно и духовно обогащать жизнь народов мира за счет достижений своей культуры и всегда открыта к конструктивному диалогу.

Мы продолжаем реализовывать мероприятия в Европе. В текущем году с успехом провели комплекс мероприятий в Венгрии: в программу вошли выступления Хора Сретенского монастыря и Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Зыкиной, концерт струнного квартета имени Берлинского.

Наши учреждения организуют мероприятия на площадках Русских домов, расположенных в европейских столицах. Ансамбль хоровой музыки Российской академии музыки имени Гнесиных "Altro coro" выступил с музыкальной программой, посвященной 80-летию Великой Победы, в Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии.

Также с начала года выставка Российского национального музея музыки "Чайковский. Счастье быть артистом" открылась в Риме, Париже, Люксембурге и Брюсселе.

В ноябре в Париже по случаю открытия памятника Пушкину проведены концерты молодых солистов – лауреатов российских и международных конкурсов, а 17-21 декабря во Франции прошел Фестиваль российского кино.

Партнеры не прекращают диалога с нашей страной и активно участвуют в крупнейших мероприятиях. Так, во II Международном конкурсе пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова, в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур. Кроме того, в VI Международном цирковом фестивале "Без границ" приняли участие талантливые артисты из Италии, Испании, Японии, Южной Кореи, Германии, Венгрии и Австралии.

Россия была и остается открытой к диалогу и международному взаимодействию во всех сферах, а плодотворное и равноправное сотрудничество с международными партнерами одинаково важно для развития всех народов.

Крупнейшей международной диалоговой площадкой в сфере культуры продолжает оставаться наш Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур, который проводится в Северной столице с 2012 года. Ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти обмениваются идеями, обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды.

–Предполагается ли в следующем году расширить географию форума и увеличить количество направлений? Например, вернуть тематику литературного наследия и международных контактов в сфере книгоиздания?

– У России много друзей, мы всегда открыты и будем рады новым участникам в будущем году. Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур – это традиционно одно из ключевых событий не только отечественной, но и мировой культурной повестки. Его цель – дать возможность всем нашим партнерам продемонстрировать полноту и богатство своего культурного кода.

В этом году на него приехали более 50 официальных иностранных делегаций, выступали спикеры из более чем 70 стран – мы видим, что интерес к этой площадке не ослабевает, и делаем всё, чтобы каждый раз форум становился лучше, больше и насыщенней. Это не просто продуктивное деловое пространство, но место встречи тех, кто разделяет взгляды

на важность формирования культурной среды, основанной на взаимоуважении и признании ценности вклада каждого.

За последние годы проведения форума проекты, посвящённые исторической памяти, традиционным ценностям, искусственному интеллекту, публичной дипломатии, культурному диалогу стран позволили определить векторы, по которым сфера культуры будет развиваться в ближайшее время.

Тематика деловой программы форума каждый год определяется Правительством Российской Федерации и кураторами профильных секций – мы бережно собираем все поступающие предложения и рассматриваем на заседаниях рабочей группы. Но стоит отметить, что тема литературного наследия ежегодно оказывается в центре внимания участников форума. Спикеры обсуждают вопросы познания истории через культуру, рассматривают литературу как универсальный язык, позволяющий представителям разных цивилизаций понимать ценностные основания друг друга.

– Расскажите, пожалуйста, о реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана: каковы его результаты в этом году и какие планы на предстоящий 2026 год?

– Участниками программы "Большие гастроли" стали более 270 театров и 60 национальных коллектив. Показы спектаклей и концентры прошли во всех 89 регионах страны, их посетило более 700 тысяч зрителей. В нынешнем году гастрольный план был приурочен к празднованию 80-летия Великой Победы.

С 2026 года мы расширяем зарубежное направление Всероссийского гастрольно-концертного плана. Будет увеличено количество обменных гастролей творческих коллективов России и государств-членов ЕАЭС, СНГ: вырастет число выступлений российских коллективов в приоритетных регионах, а государственные академические театры государств-членов ЕАЭС и СНГ смогут показать свое искусство в России.

В следующем году исполнится 70 лет Оркестру джазовой музыки Олега Лундстрема, а также 110-летие со дня рождения Олега Лундстрема – к этой дате оркестром запланирован обширный концертный тур по городам России, связанных с важнейшими вехами жизни и творчества великого артиста. Помимо этого, готовятся программы к 90-летию Оркестра имени Светланова и 35-летию Государственной академической симфонической Капеллы России.

– Министерство также помогает развивать театры в регионах с помощью грантов…

– Да, с 2023 года Минкультуры России учреждены ежегодные тематические гранты для региональных театров, приуроченные к юбилеям выдающихся отечественных литераторов и драматургов, а с 2025 года мы проводим Всероссийский конкурс постановок спектаклей по произведениям современных драматургов. В текущем году на участие в конкурсе поступила 51 заявка от театров из 29 регионов России. Преобладающей тематикой спектаклей стали патриотические и исторические сюжеты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также семейные и авторские темы. По итогам конкурсной процедуры были отобраны 17 постановок, более половины из которых посвящены СВО. Учитывая успех и актуальность этого направления, Правительство поддержало расширение объемов финансирования данных грантов и с 2026 года на эти цели предусмотрено 75 миллионов рублей – плюс 25 миллионов рублей к уровню финансирования 2025 года.

– Как ведомство сейчас поддерживает участников СВО?

– На базе министерства был создан проектный офис, координирующий вопросы по теме СВО. Его деятельность охватывает широкий круг задач – от формирования мер поддержки до работы по освещению и увековечиванию подвигов героев СВО. Многие участники и ветераны СВО открывают в себе интерес к творческой самореализации и трудоустройству в области культуры, даже если ранее они не были связаны с этой сферой, и в работе проектного офиса мы уделяем этому вопросу особое внимание. Этой осенью совместно с Администрацией Президента Российской Федерации, Росмолодежью, арт-кластером "Таврида" и другими партнерами впервые реализована программа "СВОяКУЛЬТУРА", которая позволила ее участникам сформировать траектории профессионального и творческого развития.

И конечно, мы содействуем реализации проектов, которые осмысляют и сохраняют историческую правду о событиях СВО. Здесь большую работу мы проводим в партнерстве с "Росмолодежью" и арт-кластером "Таврида", поддерживая программы цикла "#СВОеИСКУССТВО". В этом году в рамках цикла состоялись программы "#СВОеТВОРЧЕСТВО", "#СВОяЛИТЕРАТУРА", "#СВОяМУЗЫКА" и "#СВОеКИНО".

– Уходящий 2025 год был богат на кассовые российские премьеры. Стоит ли ожидать рекордных киносборов в этом году? Каким будет объем рынка кинопроката в конце года?

– Кинотеатры в этом году посетили порядка 116 миллионов зрителей, а общие сборы составили 49,6 миллиарда рублей – по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это рост на 10%.

Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года – семейные фильмы "Буратино", "Чебурашка 2" и "Простоквашино".

– Какими по прогнозам ведомства могут быть кассовые сборы в предстоящем году? Сколько планируется выделить на поддержку кино в следующем году?

– Ожидается, что в 2026 году аудитория отечественных фильмов увеличится еще на 10 миллионов человек, а общий объем рынка кинопроката по итогам 2025 года достигнет 50 миллиардов рублей.