В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд арестовал женщину, обвиняемую в поджоге квартиры в Люберцах, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Ранее в СК сообщили, что женщина 27 декабря, находясь в компании знакомых, после ссоры решила убить всех троих знакомых. Она подожгла постельные принадлежности, вышла из квартиры и заперла ее на ключ, лишив жертв возможности выбраться из помещения. В результате пожара погибли три человека. Также в ведомстве добавили, что 39-летняя женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в "убийстве трех человек, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом".
В подмосковной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что фигурантка пробудет под арестом до 28 февраля 2026 года включительно.
Как уточнили РИА Новости в Люберецком городском суде, где рассматривалось ходатайство об аресте обвиняемой, по версии следствия, убийство произошло в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, где в результате конфликта с знакомыми женщиной и двумя мужчинами фигурантка подожгла вещи с помощью легковоспламеняющейся жидкости и покинула квартиру, заперев ее снаружи на ключ.