Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 29.12.2025 (обновлено: 18:09 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/ljubertsy-2065479105.html
В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры
В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры - РИА Новости, 29.12.2025
В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры
Суд арестовал женщину, обвиняемую в поджоге квартиры в Люберцах, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:49:00+03:00
2025-12-29T18:09:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251222/sud-2063958079.html
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры

В Люберцах арестовали женщину, обвиняемую в поджоге квартиры, где погибли трое

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Суд арестовал женщину, обвиняемую в поджоге квартиры в Люберцах, в результате которого погибли три человека, сообщили в ГСУ СК по Московской области.
Ранее в СК сообщили, что женщина 27 декабря, находясь в компании знакомых, после ссоры решила убить всех троих знакомых. Она подожгла постельные принадлежности, вышла из квартиры и заперла ее на ключ, лишив жертв возможности выбраться из помещения. В результате пожара погибли три человека. Также в ведомстве добавили, что 39-летняя женщина задержана. Ей предъявлено обвинение в "убийстве трех человек, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом".
"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области судом арестована 39-летняя местная жительница", - сообщил областной главк СК.
В подмосковной прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что фигурантка пробудет под арестом до 28 февраля 2026 года включительно.
Как уточнили РИА Новости в Люберецком городском суде, где рассматривалось ходатайство об аресте обвиняемой, по версии следствия, убийство произошло в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, где в результате конфликта с знакомыми женщиной и двумя мужчинами фигурантка подожгла вещи с помощью легковоспламеняющейся жидкости и покинула квартиру, заперев ее снаружи на ключ.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье
22 декабря, 20:41
 
ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала