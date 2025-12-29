Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры - РИА Новости, 29.12.2025
09:19 29.12.2025 (обновлено: 09:20 29.12.2025)
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры
происшествия, россия, люберцы, московская область (подмосковье), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры

В Люберцах накрыли цех по производству поддельной икры

© АГН "Москва" / Александр АвиловПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Продажа красной икры. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры в подмосковных Люберцах, изъято более 12 тонн поддельной икры, двое подозреваемых организаторов отправлены под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На популярности традиционного новогоднего деликатеса хотели заработать два недобросовестных бизнесмена. Организованный ими подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной икры ликвидировали в подмосковных Люберцах сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России "Люберецкое", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она отметила, что, по предварительным данным, злоумышленники в течение полугода закупали имитированную икру, расфасовывали ее по банкам и наклеивали этикетки несуществующих производителей, после чего оптовыми партиями продавали на рынках московского региона и соседних областей под видом натуральной лососевой и палтусовой икры.
"Полицейские обнаружили и изъяли более 8,5 тысячи банок готовой продукции, 12 тонн поддельной икры, станки для закатки банок, тару, а также фиктивные декларации о соответствии качества товара и черновые записи. По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет свыше 7 миллионов рублей", - отметила она.
Волк добавила, что в цеху в антисанитарных условиях работали пятеро граждан государств ближнего зарубежья без медицинских книжек и разрешений на работу. В отношении них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Они оштрафованы с последующим выдворением за пределы России.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили двоих подозреваемых, которые организовали незаконный бизнес и арендовали помещение", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Фигуранты отправлены под домашний арест.
