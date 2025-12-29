Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 29.12.2025 (обновлено: 12:36 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/lifty-2065320915.html
Путин подписал закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах
Путин подписал закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым регламентируется порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД),... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:52:00+03:00
2025-12-29T12:36:00+03:00
общество
россия
москва
сергей колунов
владимир путин
тсж
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787209992_0:81:2835:1676_1920x0_80_0_0_b4b2240e806660d4f14bcf5b02626c9b.jpg
https://realty.ria.ru/20250703/sovfed-2026976289.html
https://realty.ria.ru/20251215/rossija-2062198703.html
https://realty.ria.ru/20250718/lift-2029730325.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787209992_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_679d528727484d5c4ee6a7adf008cf07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, сергей колунов, владимир путин, тсж, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Сергей Колунов, Владимир Путин, ТСЖ, Госдума РФ
Путин подписал закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах

Путин подписал закон о порядке обслуживания лифтов в многоквартирных домах

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкКнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома.
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома. - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым регламентируется порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что к техническому обслуживанию и ремонту лифтов в МКД будут допущены только специализированные лифтовые организации (индивидуальные предприниматели или юридические лица), информация о которых включена в федеральный перечень организаций, имеющих право на осуществление такой деятельности. Орган, ответственный за ведение перечня, утвердит правительство РФ.
Рабочие ремонтируют лифт - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Сенатор призвал заменить сотни тысяч лифтов в ближайшие пять лет
3 июля, 16:32
Кроме того, кабмин должен будет установить правила привлечения специализированных лифтовых организаций для оказания услуг и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования в домах.
Документом также определяется, что все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться специализированной лифтовой организацией на основании типового договора, заключенного между лицом, ответственным за управление домом, например управляющей компанией или ТСЖ, с одной стороны, и специализированной организацией - с другой.
Размер платы за техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования в МКД будет рассчитываться в порядке, установленном методическими указаниями, утвержденными уполномоченным правительством РФ органом власти.
Документ также предусматривает за властями Москвы право установить особенности организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в МКД.
Щербинский лифтостроительный завод - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Разработку цифровых паспортов лифтов могут начать в России в 2026 году
15 декабря, 17:58
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ранее пояснял РИА Новости, что на сегодняшний день на рынке обслуживания лифтов присутствует немалое количество непрофессиональных игроков.
По его словам, у таких индивидуальных предпринимателей и юрлиц зачастую нет необходимой материально-технической базы, нужного количества подготовленных кадров и количества диспетчеров, что приводит к некачественному обслуживанию лифтов, аварийности, жалобам жильцов и рискам их здоровью от пользования лифтом.
Со вступлением закона в силу на рынке останутся только профессионалы, подчеркивал Колунов.
Кабина лифта в цехе завода по производству лифтов Мослифт в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Сквозь этажи: секреты производства современных лифтов в Москве
18 июля, 10:00
 
ОбществоРоссияМоскваСергей КолуновВладимир ПутинТСЖГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала