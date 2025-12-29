Путин подписал закон об обслуживании лифтов в многоквартирных домах

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, которым регламентируется порядок обслуживания лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается, что к техническому обслуживанию и ремонту лифтов в МКД будут допущены только специализированные лифтовые организации (индивидуальные предприниматели или юридические лица), информация о которых включена в федеральный перечень организаций, имеющих право на осуществление такой деятельности. Орган, ответственный за ведение перечня, утвердит правительство РФ

Кроме того, кабмин должен будет установить правила привлечения специализированных лифтовых организаций для оказания услуг и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и лифтового оборудования в домах.

Документом также определяется, что все работы с лифтовым оборудованием в МКД будут осуществляться специализированной лифтовой организацией на основании типового договора, заключенного между лицом, ответственным за управление домом, например управляющей компанией или ТСЖ , с одной стороны, и специализированной организацией - с другой.

Размер платы за техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования в МКД будет рассчитываться в порядке, установленном методическими указаниями, утвержденными уполномоченным правительством РФ органом власти.

Документ также предусматривает за властями Москвы право установить особенности организации технического обслуживания лифтов, лифтовых шахт и помещений в МКД.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ранее пояснял РИА Новости, что на сегодняшний день на рынке обслуживания лифтов присутствует немалое количество непрофессиональных игроков.

По его словам, у таких индивидуальных предпринимателей и юрлиц зачастую нет необходимой материально-технической базы, нужного количества подготовленных кадров и количества диспетчеров, что приводит к некачественному обслуживанию лифтов, аварийности, жалобам жильцов и рискам их здоровью от пользования лифтом.