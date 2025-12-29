Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0: лидером рейтинга по его внедрению стала Омская область, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации в регионах национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и сформировал рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) в субъектах Российской Федерации в 2025 году", - сказано в сообщении.

Внедрение стандарта – один из целевых показателей нацпроекта. Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию благоприятных условий для экспортной деятельности, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта. Также рейтинг дает представление об экспортном потенциале регионов и эффективности структуры региональной системы поддержки экспорта.

"По итогам 2025 года лидером рейтинга стала Омская область. Первое место она удерживает с сентября. Также в тройку регионов-передовиков по эффективности внедрения РЭС 2.0 вошли Рязанская область и Камчатский край.

"Создание необходимых условий для экспорта – огромный труд регионов. Мы ценим их усилия и продолжим оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Каждый инструмент РЭС 2.0 состоит из целого комплекса мероприятий для стимулирования экспорта и поддержки ориентированных на зарубежные рынки компаний", – отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

В топ-10 регионов по состоянию на 26 декабря 2025 года вошли: Омская область, Рязанская область, Камчатский край, Республика Мордовия, Пензенская область, Иркутская область, Приморский край, Севастополь, Тульская область, Орловская область и Республика Саха (Якутия).