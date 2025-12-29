Рейтинг@Mail.ru
Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта - РИА Новости, 29.12.2025
18:45 29.12.2025
Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта
Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта - РИА Новости, 29.12.2025
Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0: лидером рейтинга по его внедрению стала Омская... РИА Новости, 29.12.2025
экономика
омская область
омская область
экономика, омская область
Экономика, Омская область
Омская область стала лидером по внедрению экспортного стандарта

Омская область стала лидером в рейтинге по внедрению экспортного стандарта

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) подвел итоги внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0: лидером рейтинга по его внедрению стала Омская область, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги реализации в регионах национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и сформировал рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) в субъектах Российской Федерации в 2025 году", - сказано в сообщении.
Внедрение стандарта – один из целевых показателей нацпроекта. Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию благоприятных условий для экспортной деятельности, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта. Также рейтинг дает представление об экспортном потенциале регионов и эффективности структуры региональной системы поддержки экспорта.
"По итогам 2025 года лидером рейтинга стала Омская область. Первое место она удерживает с сентября. Также в тройку регионов-передовиков по эффективности внедрения РЭС 2.0 вошли Рязанская область и Камчатский край.
"Создание необходимых условий для экспорта – огромный труд регионов. Мы ценим их усилия и продолжим оказывать всестороннюю поддержку и помощь. Каждый инструмент РЭС 2.0 состоит из целого комплекса мероприятий для стимулирования экспорта и поддержки ориентированных на зарубежные рынки компаний", – отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
В топ-10 регионов по состоянию на 26 декабря 2025 года вошли: Омская область, Рязанская область, Камчатский край, Республика Мордовия, Пензенская область, Иркутская область, Приморский край, Севастополь, Тульская область, Орловская область и Республика Саха (Якутия).
РЭЦ 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов РФ и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. Стандарт включает 15 инструментов, внедрение которых способствует обеспечению прироста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году на уровне, обозначенном президентом России и правительством.
 
ЭкономикаОмская область
 
 
