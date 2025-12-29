Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР

«

"По укрытию боевой машины противника была нанесена серия ударов операторами дронов-"камикадзе" центра "Рубикон" и гвардейцев-мотострелков. В результате слаженной совместной боевой работы российских подразделений БПЛА немецкий танк украинских националистов был выведен из строя серией ударов под стык башни", - отметили в МО РФ.