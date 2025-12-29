Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 29.12.2025
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
Минобороны России показало кадры выведения из строя танка Leopard 1A5 вблизи Сергеевки в ДНР дронами центра "Рубикон".
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Минобороны России показало кадры выведения из строя танка Leopard 1A5 вблизи Сергеевки в ДНР дронами центра "Рубикон".
В описании к видео отмечается, что замаскированный танк был обнаружен расчётами центра "Рубикон" и подразделений войск беспилотных систем из состава 15 отдельной мотострелковой бригады в одной из лесопосадок вблизи Сергеевки в ДНР.
«
"По укрытию боевой машины противника была нанесена серия ударов операторами дронов-"камикадзе" центра "Рубикон" и гвардейцев-мотострелков. В результате слаженной совместной боевой работы российских подразделений БПЛА немецкий танк украинских националистов был выведен из строя серией ударов под стык башни", - отметили в МО РФ.
На опубликованных кадрах видно, как несколько дронов влетают под башню танка.
Уничтожение танка Abrams вблизи Красноармейска - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Минобороны показало кадры уничтожения танка Abrams у Красноармейска
