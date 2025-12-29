https://ria.ru/20251229/leopard--2065429805.html
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР - РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
Минобороны России показало кадры выведения из строя танка Leopard 1A5 вблизи Сергеевки в ДНР дронами центра "Рубикон". РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:56:00+03:00
2025-12-29T14:56:00+03:00
2025-12-29T14:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергеевка
донецкая народная республика
leopard 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065428344_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a64df9c287bff0646478a286d698b59.jpg
https://ria.ru/20251229/tank-2065399252.html
россия
сергеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065428344_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7a21ad15d4fb01b8d135e3870f80ba5.jpg
Кадры поражения танка Leopard 1A5 ВСУ расчетами FPV-дронов
Кадры поражения танка Leopard 1A5 ВСУ расчетами FPV-дронов
2025-12-29T14:56
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергеевка, донецкая народная республика, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергеевка, Донецкая Народная Республика, Leopard 2
Минобороны показало кадры поражения танка Leopard в ДНР
МО РФ показало кадры поражения дронами танка Leopard у Сергеевки в ДНР