Леонард повторил рекорд "Клипперс" по очкам в одном матче

"Клипперс" выиграли четвертый матч кряду и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 10 побед при 21 поражении. Лидирующий в Восточной конференции "Детройт" (24-8) проиграл второй матч подряд.