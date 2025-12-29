Леонард повторил рекорд "Клипперс" по очкам в одном матче

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" на своем паркете обыграл "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 112:99 (33:20, 27:22, 32:27, 20:30) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал оформивший дабл-дабл Кавай Леонард (55 очков, 11 подборов). У "Детройта" больше всех очков набрал Кейд Каннингем (27 очков), также дабл-дабл оформил Джейлен Дюрен (18 очков, 14 подборов).
Леонард повторил рекорд Джеймса Хардена, установленный 22 ноября, по набранным очкам в одном матче в истории франшизы. Также он обновил личный рекорд по очкам за одну игру.
"Клипперс" выиграли четвертый матч кряду и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 10 побед при 21 поражении. Лидирующий в Восточной конференции "Детройт" (24-8) проиграл второй матч подряд.
Результаты остальных матчей дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Мемфис Гриззлис" - 116:112;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Бостон Селтикс" - 114:108;
"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Сакраменто Кингз" - 125:101.
