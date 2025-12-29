Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские власти должны получить мандат на заключение мирных договоренностей, что может быть сделано только через проведение честных выборов с участием всех заинтересованных политических сил, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.