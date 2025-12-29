https://ria.ru/20251229/lavrov-2065530091.html
Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров
Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров
Украинские власти должны получить мандат на заключение мирных договоренностей, что может быть сделано только через проведение честных выборов с участием всех... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:54:00+03:00
2025-12-29T23:54:00+03:00
2025-12-29T23:55:00+03:00
в мире
россия
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102223/63/1022236375_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_295b68e936de811fe84c74ce9bf6505c.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529827.html
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102223/63/1022236375_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_4fbb5a4877a5c682b6115d70cdcb7832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сергей лавров
В мире, Россия, Киев, Сергей Лавров
Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров
Лавров: мандат властям в Киеве на заключение мира возможен только через выборы