Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров
23:54 29.12.2025 (обновлено: 23:55 29.12.2025)
Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров
в мире
россия
киев
сергей лавров
2025
в мире, россия, киев, сергей лавров
Киев должен получить мандат на мирные переговоры, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские власти должны получить мандат на заключение мирных договоренностей, что может быть сделано только через проведение честных выборов с участием всех заинтересованных политических сил, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Руководство в Киеве должно получить мандат на заключение мирных договоренностей. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы", - сказал министр агентству.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров призвал дать украинскому народу возможность определить свою судьбу
Вчера, 23:54
 
