Выборы не должны быть предлогом для перевооружения ВСУ, заявил Лавров
Организация выборов на Украине не должна выступать предлогом к временному прекращению боевых действия для перевооружения ВСУ, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
Выборы не должны быть предлогом для перевооружения ВСУ, заявил Лавров
