Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
23:53 29.12.2025
Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров
Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
сергей лавров
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия видит, что США придерживаются точки зрения, которая схожа с российской насчет необходимости выборов на Украине в свете истечения полномочий Владимира Зеленского, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли еще в мае 2024 года. Выборы на Украине должны состояться, как это предписано законодательством. Видим, что США придерживаются схожей точки зрения", - сказал министр агентству.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 0.00 мск.
