Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия видит, что США придерживаются точки зрения, которая схожа с российской насчет необходимости выборов на Украине в свете истечения полномочий Владимира Зеленского, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.