https://ria.ru/20251229/lavrov-2065529693.html
Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров
Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров
Россия видит, что США придерживаются точки зрения, которая схожа с российской насчет необходимости выборов на Украине в свете истечения полномочий Владимира... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T23:53:00+03:00
2025-12-29T23:53:00+03:00
2025-12-29T23:53:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
сергей лавров
россия
сша
украина
Россия видит поддержку США в вопросе выборов на Украине, заявил Лавров
Лавров: РФ видит, что США близка точка зрения о необходимости выборов на Украине