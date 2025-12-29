Лавров: усилия МИД и госдепа направлены на восстановление работы дипмиссий

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Усилия переговорщиков российского МИД и американского госдепартамента сегодня направлены на восстановление работы дипломатических миссий, заявил в интервью РИА Новости российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Вместе с тем процесс идет непросто. Количество "раздражителей" по-прежнему велико. Сейчас основные усилия переговорных команд МИДа и госдепартамента направлены на восстановление полноценного функционирования дипломатических миссий. По итогам нескольких раундов консультаций, а также контактов на рабочем уровне, достигнут ряд договоренностей, касающихся улучшения работы диппредставительств и их персонала в странах пребывания", - сказал министр.