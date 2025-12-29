Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об устойчивых контактах с США по нормализации отношений - РИА Новости, 29.12.2025
23:48 29.12.2025
Лавров рассказал об устойчивых контактах с США по нормализации отношений
2025
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, сергей лавров, дональд трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Контакты России и США по нормализации отношений приобрели с февраля устойчивый характер, сообщил в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров.
"Действительно, еще в ходе телефонного разговора 12 февраля - первого контакта после возвращения Дональда Трампа в Белый дом - президенты России и США согласились с необходимостью скорейшего преодоления "токсичного наследия" администрации Джо Байдена в интересах нормализации российско-американских отношений. Такая работа была незамедлительно начата. Контакты с тех пор приобрели устойчивый характер", - сказал министр.
Он подчеркнул, что и Москва, и Вашингтон едины в понимании важности регулярной сверки часов и по двусторонним вопросам, и по международной проблематике, в том числе по украинскому кризису.
Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отмечал, что в рамках диалога с США по двусторонним "раздражителям" к настоящему моменту удалось добиться некоторых улучшений, которые не меняют "ограничительную систему", навязанную при бывшем американском президенте Джо Байдене, но "смягчают ее наиболее одиозные проявления".
Посол в интервью "Коммерсанту" сообщил, что госдеп США отказывается обсуждать возвращение российской дипсобственности и возобновление прямого авиасообщения между странами, увязывая начало любого серьезного разговора по этой теме с устраивающим США урегулированием на Украине.
