Дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области - РИА Новости, 29.12.2025
18:23 29.12.2025 (обновлено: 21:13 29.12.2025)
Дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области
Дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области
Дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию президента в Новгородской области

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области", — сказал он.
