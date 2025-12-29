Рейтинг@Mail.ru
Киев атаковал резиденцию в разгар переговоров России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
18:21 29.12.2025 (обновлено: 18:46 29.12.2025)
Киев атаковал резиденцию в разгар переговоров России и США, заявил Лавров
россия, киев, сша, происшествия, владимир путин, сергей лавров
Россия, Киев, США, Происшествия, Владимир Путин, Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Атака БПЛА киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина была совершена в ходе интенсивных переговоров между РФ и США по урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта", - сказал он журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
