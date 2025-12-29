https://ria.ru/20251229/lavrov-2065484227.html
Объекты для ответных ударов ВС России уже определены, заявил Лавров
Объекты для ответных ударов ВС России уже определены, заявил Лавров - РИА Новости, 29.12.2025
Объекты для ответных ударов ВС России уже определены, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ, заявил, что объекты и время для ответных ударов ВС РФ определены. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:17:00+03:00
2025-12-29T18:17:00+03:00
2025-12-29T19:54:00+03:00
россия
происшествия
новгородская область
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_5258841dca54fd67ebd5d42744750c52.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065485633.html
россия
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064273255_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_742c6868ee0ced7a0d7df7c9fa68e467.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, новгородская область, сергей лавров
Россия, Происшествия, Новгородская область, Сергей Лавров
Объекты для ответных ударов ВС России уже определены, заявил Лавров
Лавров: РФ определила цель ответного удара после атаки ВСУ на резиденцию Путина