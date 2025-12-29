Рейтинг@Mail.ru
В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях
20:58 29.12.2025
В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях
В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях
в мире
испания
страна басков
испания
страна басков
в мире, испания, страна басков
В мире, Испания, Страна Басков

В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях

Сход лавины в горах
Сход лавины в горах - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Police cantonale valaisanne
Сход лавины в горах. Архивное фото
МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Трое лыжников погибли, еще одна женщина получила легкое переохлаждение в результате схода лавины в районе курорта Пантекоса в испанских Пиренеях, сообщила в понедельник гражданская гвардия королевства.
Инцидент произошел на высоте около 2,2 тысячи метров вблизи комплекса Пантекоса в провинции Уэска. Группа из Страны Басков, состоящая из шести человек, занималась лыжным туризмом, когда ее накрыл снежный обвал.
"Два мужчины и одна женщина погибли, еще одна женщина получила легкие травмы. Еще два человека не пострадали", - говорится в публикации гвардии в социальной сети X.
Тела погибших пока остаются на месте происшествия и будут переданы в Институт судебной медицины Уэски. Женщина, извлеченная из-под снега, была госпитализирована в больницу Сан-Хорхе с диагнозом переохлаждение.
В мире, Испания, Страна Басков
 
 
