В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях

МАДРИД, 29 дек - РИА Новости. Трое лыжников погибли, еще одна женщина получила легкое переохлаждение в результате схода лавины в районе курорта Пантекоса в испанских Пиренеях, сообщила в понедельник гражданская гвардия королевства.
Инцидент произошел на высоте около 2,2 тысячи метров вблизи комплекса Пантекоса в провинции Уэска. Группа из Страны Басков, состоящая из шести человек, занималась лыжным туризмом, когда ее накрыл снежный обвал.
"Два мужчины и одна женщина погибли, еще одна женщина получила легкие травмы. Еще два человека не пострадали", - говорится в публикации гвардии в социальной сети X.
Тела погибших пока остаются на месте происшествия и будут переданы в Институт судебной медицины Уэски. Женщина, извлеченная из-под снега, была госпитализирована в больницу Сан-Хорхе с диагнозом переохлаждение.