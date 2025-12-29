Рейтинг@Mail.ru
Атакой на резиденцию Путина пыталась сорвать переговоры, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
22:15 29.12.2025
Атакой на резиденцию Путина пыталась сорвать переговоры, считает эксперт
Атакой на резиденцию Путина пыталась сорвать переговоры, считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Атакой на резиденцию Путина пыталась сорвать переговоры, считает эксперт
Атака с помощью дронов на резиденцию президента России Владимира Путина - это провокация и новая попытка киевского режима сорвать мирные переговоры, такое... РИА Новости, 29.12.2025
в мире
россия
сша
аргентина
владимир путин
сергей лавров
владимир зеленский
в мире, россия, сша, аргентина, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Аргентина, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Атакой на резиденцию Путина пыталась сорвать переговоры, считает эксперт

Ламеса: Киев атакой на резиденцию Путина хотел сорвать мирные переговоры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Атака с помощью дронов на резиденцию президента России Владимира Путина - это провокация и новая попытка киевского режима сорвать мирные переговоры, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Руководитель фракции Новые люди Алексей Нечаев. - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему
Вчера, 22:08
"Совершенно очевидно, что атака с помощью беспилотников против резиденции президента Владимира Путина представляет собой провокацию со стороны киевского режима и новую попытку сорвать мирные переговоры, которые продвигает президент (США - ред.) Дональд Трамп при явной воле России достичь соглашения", - считает аргентинский эксперт.
По его мнению, Владимир Зеленский и его "европейские покровители" далеки от таких намерений, они выступают за затягивание конфликта.
"В данном случае мы видим огромную разницу между президентом Путиным и узурпатором Зеленским. Конечно, не удивительно, если эта провокация приведет к изменению позиции России, хотя, как сказал глава МИД Лавров, это, безусловно, не будет означать выхода России из переговоров", - добавил Ламеса.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина
Вчера, 20:43
 
В миреРоссияСШААргентинаВладимир ПутинСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
