БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Атака с помощью дронов на резиденцию президента России Владимира Путина - это провокация и новая попытка киевского режима сорвать мирные переговоры, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Совершенно очевидно, что атака с помощью беспилотников против резиденции президента Владимира Путина представляет собой провокацию со стороны киевского режима и новую попытку сорвать мирные переговоры, которые продвигает президент (США - ред.) Дональд Трамп при явной воле России достичь соглашения", - считает аргентинский эксперт.
По его мнению, Владимир Зеленский и его "европейские покровители" далеки от таких намерений, они выступают за затягивание конфликта.
"В данном случае мы видим огромную разницу между президентом Путиным и узурпатором Зеленским. Конечно, не удивительно, если эта провокация приведет к изменению позиции России, хотя, как сказал глава МИД Лавров, это, безусловно, не будет означать выхода России из переговоров", - добавил Ламеса.