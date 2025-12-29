Атакой на резиденцию Путина пыталась сорвать переговоры, считает эксперт

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек - РИА Новости. Атака с помощью дронов на резиденцию президента России Владимира Путина - это провокация и новая попытка киевского режима сорвать мирные переговоры, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

"В данном случае мы видим огромную разницу между президентом Путиным и узурпатором Зеленским. Конечно, не удивительно, если эта провокация приведет к изменению позиции России, хотя, как сказал глава МИД Лавров, это, безусловно, не будет означать выхода России из переговоров", - добавил Ламеса.