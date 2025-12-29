Число домов, поврежденных при атаке ВСУ на Кубани, увеличилось до 13

КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Число домов, поврежденных при налете украинских дронов на поселок Индустриальный в Краснодаре, увеличилось до 13, сообщили в краевом оперативном штабе.
"По результатам подворового обхода всего обнаружены повреждения 13 частных домов — в них выбило стекла, в одном случае также повредило забор", — говорится в публикации.
При атаке никто не пострадал, добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось о трех поврежденных частных домах.
В ближайшее время начнут работу комиссии по оценке ущерба, а местная администрация окажет жителям помощь, отметили в оперштабе.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 89 украинских беспилотников, из них семь — над Краснодарским краем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
