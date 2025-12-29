Рейтинг@Mail.ru
Число домов, поврежденных при атаке ВСУ на Кубани, увеличилось до 13
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 29.12.2025 (обновлено: 10:31 29.12.2025)
Число домов, поврежденных при атаке ВСУ на Кубани, увеличилось до 13
Число домов, поврежденных при налете украинских дронов на поселок Индустриальный в Краснодаре, увеличилось до 13, сообщили в краевом оперативном штабе. РИА Новости, 29.12.2025
Число домов, поврежденных при атаке ВСУ на Кубани, увеличилось до 13

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 дек — РИА Новости. Число домов, поврежденных при налете украинских дронов на поселок Индустриальный в Краснодаре, увеличилось до 13, сообщили в краевом оперативном штабе.
"По результатам подворового обхода всего обнаружены повреждения 13 частных домов — в них выбило стекла, в одном случае также повредило забор", — говорится в публикации.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Силы ПВО за неделю уничтожили 1651 украинский беспилотник
Вчера, 02:23
При атаке никто не пострадал, добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось о трех поврежденных частных домах.
В ближайшее время начнут работу комиссии по оценке ущерба, а местная администрация окажет жителям помощь, отметили в оперштабе.
По данным Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 89 украинских беспилотников, из них семь — над Краснодарским краем.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
