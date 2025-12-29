Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства в регионах, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон направлен на поддержку граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.

Под действие закона попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Закон наделяет судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

В частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений.