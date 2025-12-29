https://ria.ru/20251229/kto-2065339329.html
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства в регионах, где введены военное положение или режим...
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО
Путин подписал закон о приостановке исполнительного производства в зонах КТО
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства в регионах, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на поддержку граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.
Под действие закона попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Закон наделяет судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.
В частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений.
Основание для приостановления исполнительного производства не распространяется на требования в отношении должника-организации по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.