11:17 29.12.2025
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
общество
россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, общество
Путин подписал закон о приостановке взыскания долгов в зонах действия КТО

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий приостановку исполнительного производства в регионах, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о вступлении в наследство родственников участников СВО
24 июня, 16:18
Закон направлен на поддержку граждан, проживающих в границах территорий, где введено военное положение или режим контртеррористической операции, и имеющих задолженности, по которым открыты исполнительные производства.
Под действие закона попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Закон наделяет судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.
В частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений.
Основание для приостановления исполнительного производства не распространяется на требования в отношении должника-организации по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО
23 мая, 14:59
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинОбщество
 
 
