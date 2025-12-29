Рейтинг@Mail.ru
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
09:10 29.12.2025 (обновлено: 10:59 29.12.2025)
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 29.12.2025
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Непогода оставила без света около 17 тысяч человек в трех районах Крыма, сообщила пресс-служба регионального Министерства топлива и энергетики. РИА Новости, 29.12.2025
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды

В трех районах Крыма около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Непогода оставила без света около 17 тысяч человек в трех районах Крыма, сообщила пресс-служба регионального Министерства топлива и энергетики.
"В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточено 241 ТП (РП), точек поставок: 7977 (16 891 человек)", — говорится в релизе.
Местных энергетиков перевели в режим повышенной готовности, сформировали дополнительные восстановительные бригады, подготовили технику и материалы, добавили в ведомстве.
В Крыму с 28 декабря действует штормовое предупреждение. Сегодня на полуострове ожидается сильный гололед и гололедица, усиление северо-западного ветра до 25-30 метров в секунду, а в горах — порывы до 35 метров в секунду.
Плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Крыму из-за непогоды закрыли дорогу на плато Ай-Петри
27 декабря, 11:19
 
Республика Крым Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Происшествия
 
 
