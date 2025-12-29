https://ria.ru/20251229/krym-2065289168.html
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
Непогода оставила без света около 17 тысяч человек в трех районах Крыма, сообщила пресс-служба регионального Министерства топлива и энергетики. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:10:00+03:00
2025-12-29T09:10:00+03:00
2025-12-29T10:59:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
республика крым
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
В трех районах Крыма около 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды