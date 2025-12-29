Рейтинг@Mail.ru
08:00 29.12.2025
"Пытался защититься". Что грозит таксисту за драку с пассажирами на Урале
"Пытался защититься". Что грозит таксисту за драку с пассажирами на Урале
"Пытался защититься". Что грозит таксисту за драку с пассажирами на Урале

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Екатеринбурге заканчивается расследование уголовного дела Дмитрия Никишина, обвиняемого в покушении на убийство. Адвокат таксиста уверяет, что это была самооброна, и уже обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах происшествия.

Вызов на Уралмаш

Вечером 18 октября Никишин приехал на заказ в микрорайон Уралмаш. "Чтобы увидеть, какая стоит оплата, наличка или банковская карта, он нажал в приложении "прибытие", — рассказывает РИА Новости адвокат обвиняемого Руслан Султангулов. — Вскоре увидел компанию из четырех взрослых, одного из которых держали под руки, и ребенка".
По словам юриста, Дмитрий открыл окно, куда сразу протиснулся один из ожидающих и в грубой форме стал высказывать претензии по поводу включенного платного ожидания.
"Никишин корректно ответил, что пьяных не возит, поэтому за пассажирами приедет другая машина, — продолжает защитник. — Затем попытался закрыть окно, но собеседник начал мешать. Водитель вышел, оттолкнул мужчину от машины, сел обратно и поехал, но услышал удар по кузову. Дмитрий по правилам дорожного движения остановился и покинул автомобиль — посмотреть, что произошло".
Дальнейшие события сняли видеокамеры на соседнем доме. На кадрах видно, как таксист быстрым шагом направляется к идущей навстречу толпе. После непродолжительного диалога начинается драка с одним из мужчин. Спустя несколько секунд подключаются остальные члены компании, в том числе две женщины. Ребенок наблюдает за всем со стороны.
Один из нападавших, сильно пьяный, несколько раз сам падает на асфальт. Никишин тоже оказывается на земле, его продолжают избивать. Одна из женщин бьет таксиста сумкой по голове.
Несколько раз Никишину удается встать, но его снова сбивают с ног. Затем он пытается убежать — толпа продолжает преследование. Потом звучат несколько выстрелов, один из нападавших падает.

Пятый выстрел

К месту драки стянулись прохожие, подъехал наряд полиции, затем скорая. Раненого увезли в больницу, Никишина доставили в ближайший райотдел МВД. Домой он уже не вернулся: ему избрали меру пресечения и отправили в СИЗО.
На следующий день следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Дело в том, что потерпевший Евгений Антонов попал в реанимацию и дважды перенес клиническую смерть. В больнице он провел больше месяца.
По версии СК России, Никишин, "действуя умышленно, с целью убийства, из личной неприязни", достал газовый пистолет, стрелявший также резиновыми пулями, и четыре раза пальнул в Антонова. Довести задуманное до конца, как считают следователи, помешало заклинившее на пятом выстреле оружие, после чего Дмитрия "обезвредили люди".
На днях Никишину продлили меру пресечения до февраля 2026-го. При этом, по словам адвоката, Дмитрия, прослужившего около десяти лет в уголовном розыске, отправили не в изолятор для бывших и действующих силовиков, а в обычное СИЗО. Защитник добивается перевода, но пока безуспешно.

Обратный эффект

Султангулов настаивает: Никишин убивать никого не хотел и просто защищался, когда на него ринулась пьяная толпа. "Таксиста повалили на землю и стащили куртку, натянув ему на лицо, — объясняет юрист. — Водитель, опасаясь за свою жизнь, достал пистолет. Дважды выстрелил в никуда, но нападавших это не остановило. Тогда он выстрелил еще два раза и попал в Антонова".
Не согласившись с квалификацией обвинения, адвокат обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину, однако это лишь усугубило ситуацию. Документ, по словам защитника, переадресовали в местное областное управление Следственного комитета. Сотрудники ведомства ужесточили обвинение: добавили статью "Угроза убийством" и изменили первую часть 105 статьи на вторую ("Покушение на убийство лица, находившегося при исполнении общественного долга").
"Речь идет об Антонове, который якобы пресекал преступные действия напавшего на его семью таксиста, — уточняет Султангулов. — При этом, по данным справки скорой помощи, он был пьян. В прошлом имел судимости. К тому же показания этой компании противоречат самому объективному и незаинтересованному свидетелю — видеокамере".
РИА Новости связалось с супругой Антонова Екатериной, которая участвовала в потасовке. Она отказалась давать комментарии, потом заявила, что ей надо посоветоваться с адвокатом, и попросила перезвонить. Однако на следующий день перестала отвечать на звонки.
Что касается Никишина, то его адвокат попросил главного следователя страны еще раз обратить внимание на квалификацию статей в уголовном деле. По мнению юриста, по покушению на убийство состава преступления нет. Максимум — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности или превышение пределов необходимой самообороны.
Расследование между тем близится к завершению — сейчас сторона обвинения знакомится с материалами дела, и вскоре его передадут в суд. Если вину Никишина докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
