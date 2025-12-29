https://ria.ru/20251229/kreml-2065389894.html
Песков рассказал, что Кремль думает о прекращении конфликта на Украине
Песков рассказал, что Кремль думает о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 29.12.2025
Песков рассказал, что Кремль думает о прекращении конфликта на Украине
Россия думает о прекращении военного конфликта на Украине в контексте достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.12.2025
Песков рассказал, что Кремль думает о прекращении конфликта на Украине
Песков: РФ думает о прекращении конфликта в контексте достижения целей