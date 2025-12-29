https://ria.ru/20251229/krazha-2065472496.html
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных поездов в Москве
происшествия
россия
москва
воронежская область
московская железная дорога
ленинградский вокзал
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов у пассажиров электричек
В Москве задержали подозреваемого в краже вещей у спящих пассажиров электричек
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных поездов в Москве, сообщили
в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская пресекли противоправную деятельность 39-летнего ранее судимого уроженца Мордовии, не имеющего постоянного места жительства на территории столичного региона. Он подозревается в серии краж сотовых телефонов и других девайсов у спящих пассажиров пригородных электропоездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что злоумышленник месяц орудовал в электричках на линии Москва–Зеленоград/Крюково Московской железной дороги
. Всего от его рук пострадали минимум трое - из Костромской, Воронежской областей и Дагестана. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
"Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на территории Ленинградского вокзала
города Москвы
. В ходе первоначальных следственных и процессуальных действий задержанный дал признательные показания, в содеянном раскаялся", - отмечается в сообщении.
Правоохранители добавили, что после последней кражи он успел выпить алкоголь, купленный на похищенные деньги, и продать часть украденного. Два гаджета были изъяты полицейскими и уже возвращены законным владельцам.
Возбуждены уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ
(кража), которые соединены в одно производство. Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности, к которым может быть причастен задержанный", - заключили в ведомстве.