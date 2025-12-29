Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила о новом пакете помощи ЕС Косово в 2026 году - РИА Новости, 29.12.2025
18:09 29.12.2025
Каллас заявила о новом пакете помощи ЕС Косово в 2026 году
Евросоюз в начале 2026 года выделит Косово дополнительно 205 миллионов евро помощи, говорится в заявлении главы Евродипломатии Каи Каллас после парламентерских...
в мире
косово
приштина
брюссель
кайя каллас
евросоюз
косово
приштина
брюссель
в мире, косово, приштина, брюссель, кайя каллас, евросоюз
В мире, Косово, Приштина, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас заявила о новом пакете помощи ЕС Косово в 2026 году

Каллас: ЕС в 2026 г выделит Косово дополнительно 205 миллионов евро помощи

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Евросоюз в начале 2026 года выделит Косово дополнительно 205 миллионов евро помощи, говорится в заявлении главы Евродипломатии Каи Каллас после парламентерских выборов в самопровозглашенной республики Косово.
"Напомним, ЕС переходит к отмене мер в отношении Косово. 216 миллионов евро финансовой помощи уже были выделены после организованной передачи полномочий органов местного самоуправления по итогам недавних муниципальных выборов. Мы также намерены выделить дополнительно 205 миллионов евро в начале следующего года", - сказано в документе.
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас
Вчера, 02:37
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в середине декабря заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово.
ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", в том числе речь о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро. По ее словам, полная отмена ограничений произойдет скоро, как и продвижение по вопросу заявки на членство Косово в ЕС, поданной в декабре 2022 года и до сих пор не рассмотренной Советом ЕС.
Флаг Косово - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Самоопределение" лидирует на выборах в "парламент" Косово
28 декабря, 22:43
 
В миреКосовоПриштинаБрюссельКайя КалласЕвросоюз
 
 
