Каллас заявила о новом пакете помощи ЕС Косово в 2026 году

БРЮССЕЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Евросоюз в начале 2026 года выделит Косово дополнительно 205 миллионов евро помощи, говорится в заявлении главы Евродипломатии Каи Каллас после парламентерских выборов в самопровозглашенной республики Косово.
"Напомним, ЕС переходит к отмене мер в отношении Косово. 216 миллионов евро финансовой помощи уже были выделены после организованной передачи полномочий органов местного самоуправления по итогам недавних муниципальных выборов. Мы также намерены выделить дополнительно 205 миллионов евро в начале следующего года", - сказано в документе.
"Президент" самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Брюсселе в середине декабря заявила о частичном снятии ограничительных мер ЕС в отношении косовоалбанских властей в Приштине и скорой полной отмене санкций и интенсификации процесса евроинтеграции Косово.
ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", в том числе речь о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро. По ее словам, полная отмена ограничений произойдет скоро, как и продвижение по вопросу заявки на членство Косово в ЕС, поданной в декабре 2022 года и до сих пор не рассмотренной Советом ЕС.
