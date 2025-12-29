Каллас заявила о новом пакете помощи ЕС Косово в 2026 году

ЕС ввел ограничительные меры против Приштины летом 2023 года после столкновений на севере края между населяющими его сербами и косовоалбанской полицией. Как сообщила тогда внешнеполитическая служба ЕС, речь идет о "приостановке визитов на высоком уровне, контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества с Косово", в том числе речь о финансировании различных программ в крае из IPA фондов ЕС на десятки миллионов евро. По ее словам, полная отмена ограничений произойдет скоро, как и продвижение по вопросу заявки на членство Косово в ЕС, поданной в декабре 2022 года и до сих пор не рассмотренной Советом ЕС.