Вучич поздравил "Сербский список" с победой в сербских районах Косово

БЕЛГРАД, 29 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приветствовал победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" во всех 10 населенных сербами районах Косово и Метохии и указал, что голосовавшие против нее "выбрали другое государство".

Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" по предварительным итогам досрочных парламентских выборов получила 90,6% голосов в сербских районах и все 10 предназначенных для сербского нацменьшинства мест сербов в "парламенте" самопровозглашенной республики.

"Победа такова в сербских районах, что результат 10:0. Поздравляю сербский народ с поддержкой своего "Сербского списка". Все, кто голосовал за "Сербский список" знают, что Сербия - их государство, а те, кто голосовал за других - для них не Сербия их государство, а (самопровозглашенное - ред.) Косово", - сказал Вучич в ночь на понедельник в эфире TV Pink.

Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них. Партии по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежали девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово

Глава сербского списка Златан Элек ранее поблагодарил за поддержку власти Сербии и отметил, что результат конкурентов в борьбе за голоса косовских сербов – гражданской инициативы "За свободу, правосудие и сохранение" (GI SPO) в десять раз меньше, но при этом оговорился, что данные - предварительные.

Представители "Сербского списка" 5 декабря вступили в должности депутатов представительных органов и мэров четырех муниципалитетов на севере края по итогам муниципальных выборов 12 октября и 9 ноября. Они возглавили Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северную Косовска-Митровицу впервые с 2022 года, когда вышли из органов власти под давлением косовоалбанской администрации в Приштине

Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.

МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.