"Сербский список" получил десять мест в "парламенте" Косово
01:57 29.12.2025
"Сербский список" получил десять мест в "парламенте" Косово
Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" по предварительным итогам досрочных парламентских выборов получила все 10 предназначенных для сербского...
в мире
сербия
косово
приштина
александр вучич
нато
оон
сербия
косово
приштина
2025
Новости
ru-RU
в мире, сербия, косово, приштина, александр вучич, нато, оон
В мире, Сербия, Косово, Приштина, Александр Вучич, НАТО, ООН
"Сербский список" получил десять мест в "парламенте" Косово

Партия "Сербский список" получила все десять мест в парламенте Косово

© Associated Press Visar Kryeziu Парламентские выборы в Косово
Парламентские выборы в Косово - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Associated Press Visar Kryeziu
Парламентские выборы в Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 29 дек - РИА Новости. Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" по предварительным итогам досрочных парламентских выборов получила все 10 предназначенных для сербского нацменьшинства мест сербов в "парламенте" самопровозглашенной республики Косово, сообщил председатель партии Златан Элек.
Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них. Партии по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежали девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
"Сербский список", предварительно, победил в десяти муниципалитетах Косово
9 ноября, 23:35
"Благодарю сербский народ на территории всего Косово и Метохии, который еще раз показал согласие и единство, соборность, был со своей Сербией и "Сербским списком" и, верите или нет, дал нам 90,6% голосов (в сербских районах - ред.) к настоящему моменту. Если сравним это с прошлыми, февральскими парламентскими выборами, "Сербский список" получил на три тысячи голосов больше, чем на предыдущих в сербских районах, всего 41 850 голосов", - сообщил Элек на брифинге в штабе партии и подчеркнул, что это значит, что партия получает все 10 отведенных сербам по квоте мандатов.
Он поблагодарил за поддержку власти Сербии и отметил, что результат конкурентов в борьбе за голоса косовских сербов - гражданской инициативы "За свободу, правосудие и сохранение" (GI SPO) - в десять раз меньше, но при этом оговорился, что данные предварительные.
Представители "Сербского списка" 5 декабря вступили в должности депутатов представительных органов и мэров четырех муниципалитетов на севере края по итогам муниципальных выборов 12 октября и 9 ноября. Они возглавили Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северную Косовска-Митровицу впервые с 2022 года, когда вышли из органов власти под давлением косовоалбанской администрации в Приштине.
Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Косовский "премьер" провозгласил победу своей партии на выборах
01:55
 
В миреСербияКосовоПриштинаАлександр ВучичНАТОООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
