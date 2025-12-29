"Сербский список" получил десять мест в "парламенте" Косово

БЕЛГРАД, 29 дек - РИА Новости. Крупнейшая партия косовских сербов "Сербский список" по предварительным итогам досрочных парламентских выборов получила все 10 предназначенных для сербского нацменьшинства мест сербов в "парламенте" самопровозглашенной республики Косово, сообщил председатель партии Златан Элек.

Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них. Партии по итогам парламентских выборов 9 февраля принадлежали девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово

"Благодарю сербский народ на территории всего Косово и Метохии, который еще раз показал согласие и единство, соборность, был со своей Сербией и "Сербским списком" и, верите или нет, дал нам 90,6% голосов (в сербских районах - ред.) к настоящему моменту. Если сравним это с прошлыми, февральскими парламентскими выборами, "Сербский список" получил на три тысячи голосов больше, чем на предыдущих в сербских районах, всего 41 850 голосов", - сообщил Элек на брифинге в штабе партии и подчеркнул, что это значит, что партия получает все 10 отведенных сербам по квоте мандатов.

Он поблагодарил за поддержку власти Сербии и отметил, что результат конкурентов в борьбе за голоса косовских сербов - гражданской инициативы "За свободу, правосудие и сохранение" (GI SPO) - в десять раз меньше, но при этом оговорился, что данные предварительные.

Представители "Сербского списка" 5 декабря вступили в должности депутатов представительных органов и мэров четырех муниципалитетов на севере края по итогам муниципальных выборов 12 октября и 9 ноября. Они возглавили Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северную Косовска-Митровицу впервые с 2022 года, когда вышли из органов власти под давлением косовоалбанской администрации в Приштине

Косовские сербы в ноябре 2022 года вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", а также местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север", так как он был сербом по национальности.

МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.