"Самоопределение" лидирует на парламентских выборах в Косово

БЕЛГРАД, 29 дек - РИА Новости. Правящее в самопровозглашенной республике Косово движение "Самоопределение" Альбина Курти сохраняет лидерство на досрочных парламентских выборах с 49,80% голосов по данным с 96,13% участков, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики.

Волеизъявление проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск) на более чем 2,6 тысячи участков. Правом голоса обладали 2 миллиона 76 тысяч 290 жителей Косово , из них 77,8 тысячи - за границей.

По данным ЦИК, явка составила около 44,56%. Самая высокая активность избирателей при этом фиксировалась в районах, в основном населенных сербами - около 55%.

Согласно первым данным подсчета голосов с 96,13% участков на официальном портале избиркома, "Самоопределение" получает 49,80% голосов, его ближайший конкурент, Демократическая партия Косово (PDK), - 21,18% поддержки, на третьем месте - Демократический союз Косово (LDK) с 13,77% голосов. Остальные политсилы получают значительно меньше 10%.

Всего на 120 мест в косовском "парламенте" претендуют 24 политических субъекта: партии, коалиции партий, гражданские инициативы и один независимый кандидат.

В "заксобрании" 20 мест зарезервировано по квоте для нацменьшинств: 10 для сербов и еще 10 - для остальных местных народов и этнических групп.

Результаты выборов сохранят у власти или отправят в оппозицию правившего четыре года лидера радикального движения "Самоопределение" - "премьера" с техническим мандатом Альбина Курти

По итогам февральских выборов "Самоопределение" получило только 48 мест из всего 120 в парламенте и вместе с коалиционными партнерами не могло сформировать правящего большинства для проведения важных решений. Курти подал 15 апреля в отставку и остался исполнять обязанности "премьера" с техническим мандатом.

Согласно последним результатам соцопросов, крупнейшим конкурентом "Самоопределения" является Демократическая партия Косово (PDK), которая на февральских выборах получила 24 депутатских мандата. Партия сформирована бывшими полевыми командирами Освободительной армии Косово ( ОАК ).

Третьим крупнейшим претендентом на формирование большинства и затем правительства является старейшая косовоалбанская партия, умеренный еврореформистский "Демократический союз Косово" (LDK). В прошлом созыве у них было 20 депутатских мест.

Президент Сербии Александр Вучич в преддверии волеизъявления выразил надежду на победу крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" в населенных сербами районах и призвал голосовать за них на выборах в Косово и Метохии.

"Сербский список", которому по итогам прошлых парламентских выборов 9 февраля принадлежит девять из десяти мандатов сербского нацменьшинства в "заксобрании" самопровозглашенного Косово, подчеркивает, что поддержка партии официальным Белградом даст продолжение инфраструктурным проектам и финансовой помощи сербам в Косово и Метохии.

МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.