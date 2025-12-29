Рейтинг@Mail.ru
Косачев заявил, что власти Украины должны быть легитимными - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kosachev-2065277652.html
Косачев заявил, что власти Украины должны быть легитимными
Косачев заявил, что власти Украины должны быть легитимными - РИА Новости, 29.12.2025
Косачев заявил, что власти Украины должны быть легитимными
Важно, чтобы на Украине было легитимное руководство, которое было бы правомочно подписывать важнейшие международные документы, выборы необходимы, считает... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T06:32:00+03:00
2025-12-29T06:32:00+03:00
в мире
украина
румыния
молдавия
константин косачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_0:102:3040:1812_1920x0_80_0_0_a25362a5ccd9a787a68959b94a233ec9.jpg
https://ria.ru/20251229/kosachev-2065276855.html
https://ria.ru/20251226/rada-2064952823.html
украина
румыния
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790350295_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_eefb0cede7afc1016754ff308e679390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, молдавия, константин косачев
В мире, Украина, Румыния, Молдавия, Константин Косачев
Косачев заявил, что власти Украины должны быть легитимными

РИА Новости: Косачев заявил о важности легитимности украинской власти

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Важно, чтобы на Украине было легитимное руководство, которое было бы правомочно подписывать важнейшие международные документы, выборы необходимы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Крайне важно, чтобы в Киеве было легитимное руководство, которое было бы правомочно подписывать важнейшие международные документы. В этом объективно заинтересованы все стороны, а потому выборы необходимы, о чем неоднократно говорил и президент России", - сказал политик РИА Новости.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Косачев заявил, что возобновление отношений с ЕС не является самоцелью
06:19
При этом Косачев не рассчитывает на серьезные перемены на высшем уровне в результате выборов, если "это не понадобится реальным контролерам политических процессов на Украине".
«
"Если их (выборы – ред.) будут обеспечивать под надзором европейцев, у которых за плечами позорные электоральные "спецоперации" в Румынии и Молдавии, если не будет подлинной свободы дискуссий и разрешения политических партий и оппозиционных СМИ, то никаких перемен в Киеве не произойдет, даже если декорации формально сменятся", - пояснил он.
По мнению сенатора, подлинно демократический процесс на Украине мог бы смести нынешнее руководство, но если его так и не будет, то "после завершения боевых действий атмосфера в стране может накалиться и привести к серьезным внутренним конфликтам".
"К этому нужно быть готовыми всем, кто сегодня имеет отношение к украинским событиям", - сказал законодатель.
Косачев также отметил, что Украина сегодня – зависимое и несамостоятельное государство, и поэтому успех урегулирования зависит не от нее.
"Проблема нынешнего или следующего руководства страны – как реализовать любые договоренности в стране, которой много лет обещали "райские кущи". Когда станет понятно, что ничего из этого не сбудется – вот тогда я не позавидовал бы ни одному руководителю Украины, какую фамилию он бы ни носил", - заключил Косачев.
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате
26 декабря, 17:44
 
В миреУкраинаРумынияМолдавияКонстантин Косачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала