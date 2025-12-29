МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Важно, чтобы на Украине было легитимное руководство, которое было бы правомочно подписывать важнейшие международные документы, выборы необходимы, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Крайне важно, чтобы в Киеве было легитимное руководство, которое было бы правомочно подписывать важнейшие международные документы. В этом объективно заинтересованы все стороны, а потому выборы необходимы, о чем неоднократно говорил и президент России", - сказал политик РИА Новости.

При этом Косачев не рассчитывает на серьезные перемены на высшем уровне в результате выборов, если "это не понадобится реальным контролерам политических процессов на Украине".

« "Если их (выборы – ред.) будут обеспечивать под надзором европейцев, у которых за плечами позорные электоральные "спецоперации" в Румынии и Молдавии, если не будет подлинной свободы дискуссий и разрешения политических партий и оппозиционных СМИ, то никаких перемен в Киеве не произойдет, даже если декорации формально сменятся", - пояснил он.

По мнению сенатора, подлинно демократический процесс на Украине мог бы смести нынешнее руководство, но если его так и не будет, то "после завершения боевых действий атмосфера в стране может накалиться и привести к серьезным внутренним конфликтам".

"К этому нужно быть готовыми всем, кто сегодня имеет отношение к украинским событиям", - сказал законодатель.

Косачев также отметил, что Украина сегодня – зависимое и несамостоятельное государство, и поэтому успех урегулирования зависит не от нее.