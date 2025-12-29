Рейтинг@Mail.ru
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью - РИА Новости, 29.12.2025
17:57 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/korabl-2065480684.html
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью - РИА Новости, 29.12.2025
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью
На новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", были зафиксированы две струи, исходящие от него, заявил в своем...
гарвардский университет, мощные вспышки на солнце, космос, наука
Гарвардский университет, Мощные вспышки на Солнце, Космос, Наука
"Инопланетный корабль" поразил ученых необычной деталью

Леб: на новых снимках 3I/ATLAS зафиксированы две струи

© NASA/ESA/STScI/Toni ScarmatoНа снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи, исходящие от него
На снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи, исходящие от него - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© NASA/ESA/STScI/Toni Scarmato
На снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS были зафиксированы две струи, исходящие от него. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На новых снимках межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто называют "инопланетным кораблем", были зафиксированы две струи, исходящие от него, заявил в своем блоге ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"Новые изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанные <…> на космическом телескопе "Хаббл" <…> 12 и 27 декабря 2025 года, показывают, что у объекта есть две реактивные струи. Более яркая из них формирует так называемый анти-хвост, направленный в сторону Солнца", — отметил астроном.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На "инопланетном корабле" заметили новую аномалию
26 декабря, 04:31
По мнению ученого, струи исходят от разных сторон объекта. Это означало бы, что после прохождения перигелия активность "инопланетного корабля" изменилась по сравнению с его поведением до прохождения через ближайшую к Солнцу точку.
По другой версии, они могут исходить от одной стороны 3I/ATLAS, обращенной к Солнцу, но их частицы отличаются по размеру и реакции на солнечное воздействие.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Ученый предупредил о риске получить "дар" от "инопланетного корабля"
23 декабря, 15:32
 
Гарвардский университетМощные вспышки на СолнцеКосмосНаука
 
 
