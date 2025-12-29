Рейтинг@Mail.ru
"Надежда только на чудо". В США забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 29.12.2025
21:46 29.12.2025
"Надежда только на чудо". В США забили тревогу из-за состояния Зеленского
Конфликт с Россией раздавил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive". РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, василий небензя, вооруженные силы сша, оон, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Вооруженные силы США, ООН, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Конфликт с Россией раздавил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
Украины осталась только надежда на некое магическое вмешательство или чудо, потому что для изменения ситуации должно было бы произойти нечто, что нарушило бы обычный ход вещей, естественный порядок, сами законы природы", — отметил он.
По мнению эксперта, Россия выигрывает в противостоянии с Украиной и обладает всеми необходимыми ресурсами для победы, тогда как у Киева нет ни одного преимущества.
Дэвис заявил, что повернуть этот процесс вспять невозможно, а также подчеркнул, что надежда на подобное изменение хода конфликта — это самообман.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
