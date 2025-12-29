АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Европа начинает осознавать необходимость завершения конфликта на Украине, который в противном случае может обернуться для Брюсселя коллективным крахом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Назми Салар.

Европа пребывает в панике, вызванной перспективой завершения украинского конфликта, европейские лидеры стремятся дистанцироваться от его последствий, заявил ранее РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.

По словам турецкого эксперта, фактор предстоящих выборов в ряде стран ЕС будет усиливать давление вокруг украинской повестки: по его оценке, к 2026 году этот вопрос должен быть либо урегулирован, либо, напротив, ещё больше обостриться.

"В противном случае речь может пойти об истории коллективного краха в Брюсселе. ЕС вступил на путь, с которого нет возврата", - добавил собеседник РИА Новости.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.