В Турции предрекли Евросоюзу коллективный крах из-за конфликта на Украине
05:37 29.12.2025
В Турции предрекли Евросоюзу коллективный крах из-за конфликта на Украине
В Турции предрекли Евросоюзу коллективный крах из-за конфликта на Украине
2025-12-29T05:37:00+03:00
2025-12-29T05:37:00+03:00
В Турции предрекли Евросоюзу коллективный крах из-за конфликта на Украине

РИА Новости: Салар заявил, что ЕС надо завершить конфликт на Украине в 2026 году

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Европа начинает осознавать необходимость завершения конфликта на Украине, который в противном случае может обернуться для Брюсселя коллективным крахом, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Назми Салар.
Европа пребывает в панике, вызванной перспективой завершения украинского конфликта, европейские лидеры стремятся дистанцироваться от его последствий, заявил ранее РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп заявил, что пришло время завершить конфликт на Украине
01:23
По словам турецкого эксперта, фактор предстоящих выборов в ряде стран ЕС будет усиливать давление вокруг украинской повестки: по его оценке, к 2026 году этот вопрос должен быть либо урегулирован, либо, напротив, ещё больше обостриться.
"В противном случае речь может пойти об истории коллективного краха в Брюсселе. ЕС вступил на путь, с которого нет возврата", - добавил собеседник РИА Новости.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Каллас признала, что переговоры с Россией не входят в интересы ЕС
1 декабря, 17:46
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
СМИ раскрыли, что произойдет в Европе после конфликта на Украине
Вчера, 17:58
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеСанкции в отношении России
 
 
