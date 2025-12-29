https://ria.ru/20251229/kolonii-2065298599.html
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:50:00+03:00
россия
2025
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии
В России запретят перевод экстремистов из одной колонии в другие