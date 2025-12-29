Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kolonii-2065298599.html
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T09:50:00+03:00
2025-12-29T09:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg
https://ria.ru/20251215/kontrol-2062200700.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c5ac3bb53c2b037ef6eb665f8036697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Путин подписал закон, запрещающий перевод экстремистов в другие колонии

В России запретят перевод экстремистов из одной колонии в другие

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Исправительная колония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, осужденные, в частности, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденные иностранные граждане и лица без гражданства будут направляться для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые ФСИН. Перевод таких осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается только по решению ФСИН.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В России ужесточили контроль за финоперациями экстремистов и террористов
15 декабря, 18:08
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала