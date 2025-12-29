РЭЦ разработал кодекс этики экспортера

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработал кодекс этики экспортера для компаний, который отражает основные ценности и принципы ведения бизнеса экспортеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) разработал кодекс этики экспортера для компаний, прошедших добровольную сертификацию в рамках Программы "Сделано в России". Документ отражает основные ценности и принципы ведения бизнеса, которые позволят покорить сердца отечественных и зарубежных потребителей", - сказано в сообщении.

"Принятием Кодекса мы хотим напомнить компаниям, что их ежедневные решения составляют деловую репутацию отечественного бизнеса, от них зависит то, как нашу продукцию воспринимают в России и за рубежом", – рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в интервью телеканалу "Россия 24".

Кодекс подготовлен в виде декларации и отражает принципы социальной ответственности бизнеса. Он является настольной книгой для организаций, чья продукция (работы, услуги) прошла сертификацию в системе добровольной сертификации "Сделано в России".

Держатели сертификата, согласно кодексу, обязуются неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и международные нормы, ответственно относятся к договорным обязательствам, гарантируют соответствие продукции (услуг) заявленным характеристикам, не допускают никаких проявлений коррупции, выполняют нормативные требования по охране окружающей среды и природопользованию, а также защищают полученные от покупателей (заказчиков) конфиденциальные данные.

Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку на сертификацию и подтвердить соответствие продукции или услуги одному из пяти критериев: экологичность, органическое происхождение, надежность, уникальность или качество.