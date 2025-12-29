https://ria.ru/20251229/kndr-2065253016.html
Ким Чен Ын посетил учения с использованием стратегических крылатых ракет
Ким Чен Ын посетил учения с использованием стратегических крылатых ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с использованием стратегических крылатых ракет дальнего действия в воскресенье, сообщает радиостанция "Голос... РИА Новости, 29.12.2025
Ким Чен Ын посетил учения с использованием стратегических крылатых ракет
КНДР провела в воскресенье учения по запуску дальнобойных крылатых ракет