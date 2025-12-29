Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын посетил учения с использованием стратегических крылатых ракет - РИА Новости, 29.12.2025
00:35 29.12.2025
Ким Чен Ын посетил учения с использованием стратегических крылатых ракет
Ким Чен Ын посетил учения с использованием стратегических крылатых ракет
в мире
кндр
желтое море
ким чен ын
в мире, кндр, желтое море, ким чен ын
В мире, КНДР, Желтое море, Ким Чен Ын
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с использованием стратегических крылатых ракет дальнего действия в воскресенье, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
"Двадцать восьмого декабря на Корейском Западном море (Желтом море - ред.) прошли учения по запуску стратегических дальнобойных крылатых ракет.... Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын посетил учения по запуску стратегических крылатых ракет", - говорится в сообщении газеты.
Согласно изданию, стратегические крылатые ракеты примерно за 10,2 секунды каждая совершили полет по орбите, установленной на воздушном пространстве над Желтым морем, и "попали в мишень".
Ким Чен Ын ознакомился с планами по разработке новых тайных подводных вооружений - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений
25 декабря, 01:36
 
