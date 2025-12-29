НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам

ПЕКИН, 29 дек - РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня станут серьезным предупреждением для сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая 30 декабря проведет вокруг Тайваня военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования НОАК

"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и вмешивающимся внешним силам, а также законные и необходимые действия для защиты государственного суверенитета и обеспечения национального единства", - заявил Ши И.

Он отметил, что учения будут сосредоточены на боевом воздушном и морском патрулировании, захвате контроля, блокировании ключевых портов и районов, а также многомерном сдерживании за пределами островной цепи.

Ши И также добавил, что по мере приближения воздушных судов и кораблей НОАК к Тайваню с разных направлений силы различных родов войск проведут совместные удары для проверки возможностей по ведению совместных военных операций.