НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
05:01 29.12.2025 (обновлено: 05:50 29.12.2025)
НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
НОАК назвала учения вокруг Тайваня серьезным предупреждением сепаратистам
в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
ПЕКИН, 29 дек - РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня станут серьезным предупреждением для сепаратистских сил, выступающих за независимость острова, заявил в понедельник официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая 30 декабря проведет вокруг Тайваня военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования НОАК.
"Это серьезное предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и вмешивающимся внешним силам, а также законные и необходимые действия для защиты государственного суверенитета и обеспечения национального единства", - заявил Ши И.
Он отметил, что учения будут сосредоточены на боевом воздушном и морском патрулировании, захвате контроля, блокировании ключевых портов и районов, а также многомерном сдерживании за пределами островной цепи.
Ши И также добавил, что по мере приближения воздушных судов и кораблей НОАК к Тайваню с разных направлений силы различных родов войск проведут совместные удары для проверки возможностей по ведению совместных военных операций.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
 
 
