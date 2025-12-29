Рейтинг@Mail.ru
17:51 29.12.2025
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня
в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости. Внешние силы, которые потворствуют и поддерживают независимость Тайваня, столкнутся с последствиями, заявил в понедельник официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая 30 декабря проведет вокруг Тайваня военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования НОАК. При этом китайские вооруженные силы уже в понедельник проводят некоторые маневры вокруг острова.
"Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Внешние силы, которые потворствуют и поддерживают независимость Тайваня, сами навлекут на себя проблемы и столкнутся с последствиями", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства КНР.
Он призвал "соответствующие страны отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить "подливать масло в огонь" тайваньского вопроса".
"Не следует бросать вызов решимости Китая в вопросе защиты своих основных интересов", - указал он.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
