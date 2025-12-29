Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня

"Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Внешние силы, которые потворствуют и поддерживают независимость Тайваня, сами навлекут на себя проблемы и столкнутся с последствиями", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства КНР.