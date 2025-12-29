https://ria.ru/20251229/kitaj-2065479562.html
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня - РИА Новости, 29.12.2025
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня
Внешние силы, которые потворствуют и поддерживают независимость Тайваня, столкнутся с последствиями, заявил в понедельник официальный представитель минобороны... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T17:51:00+03:00
2025-12-29T17:51:00+03:00
2025-12-29T17:52:00+03:00
в мире
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2dd5dabd129e14877ff0077a180548bd.jpg
https://ria.ru/20251226/kitay-2064825950.html
тайвань
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805983243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3d231315aeec56f43ee5761d434f2a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны КНР предупредило о последствиях поддержки независимости Тайваня
Минобороны КНР: поддержка независимости Тайваня грозит последствиями
ПЕКИН, 29 дек – РИА Новости.
Внешние силы, которые потворствуют и поддерживают независимость Тайваня, столкнутся с последствиями, заявил
в понедельник официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая
30 декабря проведет вокруг Тайваня
военные учения с боевыми стрельбами "Миссия справедливости-2025", в которых задействуют сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС Восточной зоны боевого командования НОАК
. При этом китайские вооруженные силы уже в понедельник проводят некоторые маневры вокруг острова.
"Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Внешние силы, которые потворствуют и поддерживают независимость Тайваня, сами навлекут на себя проблемы и столкнутся с последствиями", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводятся на сайте оборонного ведомства КНР.
Он призвал "соответствующие страны отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить "подливать масло в огонь" тайваньского вопроса".
"Не следует бросать вызов решимости Китая в вопросе защиты своих основных интересов", - указал он.