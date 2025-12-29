Рейтинг@Mail.ru
Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 29.12.2025 (обновлено: 14:02 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/kitaj-2065408503.html
Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров
Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров - РИА Новости, 29.12.2025
Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров
Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:01:00+03:00
2025-12-29T14:02:00+03:00
экономика
китай
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
https://ria.ru/20251225/spg-2064444903.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, всемирная торговая организация (вто), в мире
Экономика, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров

Китай с 2026 года снизит импортные пошлины на тысячу товаров

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, следует из документа, опубликованного на сайте Госсовета КНР.
"С 1 января 2026 года будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин для некоторых товаров",- говорится в сообщении Госсовета.
Из документов следует, что временные импортные пошлины будут применяться в отношении 935 товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Так, это коснется многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, среди которых литий, который является основным сырьем для аккумуляторов, а также газов, химических веществ, редкоземельных металлов.
В список также попало медицинское сырье и оборудование, включая компоненты для лекарств против рака, большая группа промышленных и строительных товаров, в том числе в авиастроительной отрасли, и компоненты высокотехнологичных товаров.
Руководитель Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри на церемонии торжественной встречи двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Этого мало". Китай поглотил ключевой российский экспорт и попросил еще
25 декабря, 08:00
 
ЭкономикаКитайВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала