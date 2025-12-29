Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров

"С 1 января 2026 года будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин для некоторых товаров",- говорится в сообщении Госсовета.

В список также попало медицинское сырье и оборудование, включая компоненты для лекарств против рака, большая группа промышленных и строительных товаров, в том числе в авиастроительной отрасли, и компоненты высокотехнологичных товаров.