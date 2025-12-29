Китай снизит импортные пошлины на тысячу товаров

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Китая с 1 января 2026 года временно снизят импортные пошлины на 935 позиций сырьевых и промышленных товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, следует из документа, опубликованного на сайте Госсовета КНР.
"С 1 января 2026 года будут скорректированы ставки ввозных таможенных пошлин для некоторых товаров",- говорится в сообщении Госсовета.
Из документов следует, что временные импортные пошлины будут применяться в отношении 935 товаров, они будут ниже ставок режима наибольшего благоприятствования, которые применяются ко всем странам-членам ВТО, или равны нулю. Так, это коснется многих видов рыбы и морепродуктов, сыра, авокадо, некоторых минералов, среди которых литий, который является основным сырьем для аккумуляторов, а также газов, химических веществ, редкоземельных металлов.
В список также попало медицинское сырье и оборудование, включая компоненты для лекарств против рака, большая группа промышленных и строительных товаров, в том числе в авиастроительной отрасли, и компоненты высокотехнологичных товаров.