Любимова рассказала, сколько россиян посетили кинотеатры в 2025 году

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские кинотеатры в 2025 году посетили порядка 116 миллионов зрителей, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Кинотеатры в этом году посетили порядка 116 миллионов зрителей", - сообщила она.

Кроме того, сеансы российских фильмов посетили более 91 миллиона зрителей, что составило 79% от совокупной посещаемости кинотеатров.