12:10 29.12.2025
Любимова рассказала, сколько россиян посетили кинотеатры в 2025 году
Любимова рассказала, сколько россиян посетили кинотеатры в 2025 году
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские кинотеатры в 2025 году посетили порядка 116 миллионов зрителей, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Кинотеатры в этом году посетили порядка 116 миллионов зрителей", - сообщила она.
Кроме того, сеансы российских фильмов посетили более 91 миллиона зрителей, что составило 79% от совокупной посещаемости кинотеатров.
При этом, по прогнозам ведомства, в 2026 году аудитория отечественных фильмов увеличится еще на 10 миллионов человек, а общий объём рынка кинопроката по итогам 2025 года достигнет 50 миллиардов рублей.
