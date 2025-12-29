Рейтинг@Mail.ru
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:01 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/kino-2065270119.html
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году - РИА Новости, 29.12.2025
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году
Ключевыми новогодними кинопремьерами в 2026 году станут "Буратино" Игоря Волошина, "Простоквашино" Сарика Андреасяна и вторая часть "Чебурашки" Дмитрия... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T04:01:00+03:00
2025-12-29T04:01:00+03:00
культура
россия
ольга любимова
игорь волошин
сарик андреасян
фонд кино
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129548/36/1295483655_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4db6cee1b85b0d459854555e771c43df.jpg
https://ria.ru/20251228/novogodnyayanoch-2064339541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129548/36/1295483655_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_21b2b8e2e4dbb2d3bc52303f46aa1ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга любимова, игорь волошин, сарик андреасян, фонд кино, культура
Культура, Россия, Ольга Любимова, Игорь Волошин, Сарик Андреасян, Фонд кино, Культура
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году

РИА Новости: Любимова назвала главные фильмы, которые покажут 1 января

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗрители в большом зрительном зале "Кинозала ГУМ" в Москве
Зрители в большом зрительном зале Кинозала ГУМ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зрители в большом зрительном зале "Кинозала ГУМ" в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ключевыми новогодними кинопремьерами в 2026 году станут "Буратино" Игоря Волошина, "Простоквашино" Сарика Андреасяна и вторая часть "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко, их можно будет посмотреть в кинотеатрах страны 1 января, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года – семейные фильмы "Буратино", "Чебурашка 2" и "Простоквашино", - сказала Любимова.
Премьеры всех трех фильмов в российских кинотеатрах состоятся 1 января 2026 года.
Ранее гендиректор Первого канала, продюсер Константин Эрнст напомнил, что кинематографистам и Фонду кино необходимо разработать новые временные зоны для кинопроката продолжений успешных франшиз, чтобы дать возможность продвигать новые бренды во время новогодних каникул.
Новогодний огонек на телеканале Россия - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Праздник со звездами: сюрпризы новогодних шоу на ТВ
Вчера, 08:00
 
КультураРоссияОльга ЛюбимоваИгорь ВолошинСарик АндреасянФонд киноКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала