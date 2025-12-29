Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ключевыми новогодними кинопремьерами в 2026 году станут "Буратино" Игоря Волошина, "Простоквашино" Сарика Андреасяна и вторая часть "Чебурашки" Дмитрия Дьяченко, их можно будет посмотреть в кинотеатрах страны 1 января, сообщила в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.