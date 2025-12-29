Рейтинг@Mail.ru
Киев атакой на резиденцию Путина "пробил дно", считает эксперт - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 29.12.2025
Киев атакой на резиденцию Путина "пробил дно", считает эксперт
Киев атакой на резиденцию Путина "пробил дно", считает эксперт
Киев атакой на резиденцию президента РФ в Новгородской области во время мирных переговоров "пробил дно", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2025
Киев атакой на резиденцию Путина "пробил дно", считает эксперт

Арьков: Киев атакой на резиденцию Путина в Новгородской области пробил дно

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Киев атакой на резиденцию президента РФ в Новгородской области во время мирных переговоров "пробил дно", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Киев, атакуя резиденцию президента РФ в Новгородской области прямо во время мирных переговоров, показал свое истинное лицо. Россия всегда придерживается принципа честного ведения диалога - хоть на дипломатическом поле, хоть на бранном. Однако террористам не свойственны честь и порядочность, потому нынешние персонажи в Киеве раз за разом, как принято говорить, пробивают дно", - отметил собеседник агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьКиевСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
