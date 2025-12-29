Киев атакой на резиденцию Путина "пробил дно", считает эксперт

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Киев атакой на резиденцию президента РФ в Новгородской области во время мирных переговоров "пробил дно", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Киев, атакуя резиденцию президента РФ в Новгородской области прямо во время мирных переговоров, показал свое истинное лицо. Россия всегда придерживается принципа честного ведения диалога - хоть на дипломатическом поле, хоть на бранном. Однако террористам не свойственны честь и порядочность, потому нынешние персонажи в Киеве раз за разом, как принято говорить, пробивают дно", - отметил собеседник агентства.