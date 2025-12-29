Киев атакой на резиденцию Путина "пробил дно", считает эксперт

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Киев атакой на резиденцию президента РФ в Новгородской области во время мирных переговоров "пробил дно", такое мнение выразил в беседе с РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.