Киев игнорирует предложения о мире, считает военный аналитик - РИА Новости, 29.12.2025
22:11 29.12.2025
Киев игнорирует предложения о мире, считает военный аналитик
Киев игнорирует предложения о мире, считает военный аналитик - РИА Новости, 29.12.2025
Киев игнорирует предложения о мире, считает военный аналитик
Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показали, что Киев игнорирует американские и российские дипломатические предложения по... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, киев, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, игорь коротченко, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Игорь Коротченко, Мирный план США по Украине
Киев игнорирует предложения о мире, считает военный аналитик

Военный аналитик Коротченко: Киев игнорирует предложения о мире

Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом показали, что Киев игнорирует американские и российские дипломатические предложения по мирному урегулированию, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двусторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Киев и его европейские и британские кураторы игнорируют политико-дипломатические предложения, исходящие от Москвы и Вашингтона", - сказал Коротченко.
По его словам, переговоры не дали никакого практического результата. Зеленский при поддержке кураторов занял непримиримую позицию, обратил внимание эксперт. Поэтому Трампу пришлось ограничиться общими фразами с выражением оптимизма о том, что боевые действия в результате его мирного плана могут быть прекращены в ближайшее время, заметил Коротченко.
Он уточнил, что Зеленский, выражая как свою личную точку зрения, так и позицию Евросоюза и Великобритании, отверг все разумные предложения и не пошел ни на какие компромиссы. По его словам, Евросоюз, Великобритания и Киев сделали все, чтобы размыть суть и смысл мирного плана Трампа, и по-прежнему выдвигают требования, абсолютно не устраивающие Россию.
Аналитик считает, что подобное затягивание необходимо Евросоюзу, чтобы подготовиться к ранее обозначенноц цели - быть к 2030 году готовым к войне с Россией.
"Никаких переговоров, никакого прогресса, никакого мирного соглашения Европе не надо. Им надо максимальное затягивание войны с целью попытаться истощить Россию, дождаться, как они считают, начала негативных процессов в российской экономике. То есть это война на истощение, под прикрытием которой Европа масштабно перевооружается, запускаются новые военные производства, идет мобилизационное развертывание фактически военной экономики стран-членов Евросоюза, принимается решение об отказе от контрактной службы и развёртывание массовых призывных армий", - сказал он.
