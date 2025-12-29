Киев игнорирует предложения о мире, считает военный аналитик

По его словам, переговоры не дали никакого практического результата. Зеленский при поддержке кураторов занял непримиримую позицию, обратил внимание эксперт. Поэтому Трампу пришлось ограничиться общими фразами с выражением оптимизма о том, что боевые действия в результате его мирного плана могут быть прекращены в ближайшее время, заметил Коротченко.