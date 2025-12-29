https://ria.ru/20251229/kiev-2065488392.html
Грушко заявил о "британском стиле" попытки срыва переговоров
Грушко заявил о "британском стиле" попытки срыва переговоров - РИА Новости, 29.12.2025
Грушко заявил о "британском стиле" попытки срыва переговоров
РИА Новости КИЕВ ВМЕСТЕ С ЗАПАДНЫМИ КУРАТОРАМИ ПЫТАЕТСЯ СОРВАТЬ ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВИДЕН СТИЛЬ БРИТАНЦЕВ - ЗАМГЛАВЫ МИД РФ РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T18:36:00+03:00
2025-12-29T18:36:00+03:00
2025-12-29T18:44:00+03:00
киев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_3137353208ed2552b762a0db4f9d0041.jpg
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3590204548998bbfa82e8e01e52f04d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия
Грушко заявил о "британском стиле" попытки срыва переговоров
Грушко: виден британский стиль попытки срыва переговоров