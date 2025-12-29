Рейтинг@Mail.ru
14:29 29.12.2025
В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей
Военнослужащий на внедорожнике врезался в автомобиль с семьей в Киеве, погибла женщина, пострадали двое детей, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 29.12.2025
В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей

В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей, погибла женщина

ДТП на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в Киеве
ДТП на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Государственное бюро расследований
ДТП на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в Киеве
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Военнослужащий на внедорожнике врезался в автомобиль с семьей в Киеве, погибла женщина, пострадали двое детей, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Мать с двумя малолетними дочерями и их тетя направлялись на праздники к родным. На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко в Киеве авто, в котором находилась семья, остановилось на красный сигнал. В этот момент в него на большой скорости врезался внедорожник под управлением военнослужащего, который грубо нарушил правила дорожного движения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, женщина погибла, двое ее детей пострадали. По фату ДТП возбуждено уголовное дело.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Тернопольской области пьяный сотрудник военкомата устроил несколько ДТП
17 сентября, 22:53
 
