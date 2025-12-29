https://ria.ru/20251229/kiev-2065416049.html
В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей
В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей - РИА Новости, 29.12.2025
В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей
Военнослужащий на внедорожнике врезался в автомобиль с семьей в Киеве, погибла женщина, пострадали двое детей, сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 29.12.2025
В Киеве военный на внедорожнике врезался в машину с семьей, погибла женщина