ХАМАС подтвердил гибель главы и представителя военного крыла - РИА Новости, 29.12.2025
17:14 29.12.2025 (обновлено: 17:24 29.12.2025)
ХАМАС подтвердил гибель главы и представителя военного крыла
Палестинское движение ХАМАС спустя несколько месяцев подтвердило гибель главы бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Мухаммеда Синвара и их представителя РИА Новости, 29.12.2025
хамас, в мире, израиль, исраэль кац
ХАМАС, В мире, Израиль, Исраэль Кац
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
КАИР, 29 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС спустя несколько месяцев подтвердило гибель главы бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Мухаммеда Синвара и их представителя Абу Убейды.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце мая заявила, что Синвар был ликвидирован вместе с рядом высокопоставленных членов движения в результате авиаудара по району Хан-Юниса на юге сектора Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в конце августа сообщал, что пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Убейда был ликвидирован в Газе.
"Оплакиваем главу бригад "Аль-Кассам" Мухаммеда Синвара… и представителя бригад Абу Убейду", - сказал неназванный представитель бригад "Аль-Кассам" в опубликованном движением обращении.
