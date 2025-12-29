https://ria.ru/20251229/khamas-2065470100.html
ХАМАС подтвердил гибель главы и представителя военного крыла
Палестинское движение ХАМАС спустя несколько месяцев подтвердило гибель главы бригад "Аль-Кассам" (военного крыла движения) Мухаммеда Синвара и их представителя РИА Новости, 29.12.2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
