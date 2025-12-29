Рейтинг@Mail.ru
Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 29.12.2025 (обновлено: 10:58 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/karty-2065312395.html
Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт
Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт - РИА Новости, 29.12.2025
Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт
Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий размещение на сайте Роснедр специальных карт (схем) с картографической информацией о месторождениях... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:35:00+03:00
2025-12-29T10:58:00+03:00
общество
россия
владимир путин
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
https://ria.ru/20250405/rosnedra-2009468071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Общество, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт

Путин отменил размещение на сайте Роснедр карт с месторождениями ископаемых

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий размещение на сайте Роснедр специальных карт (схем) с картографической информацией о месторождениях полезных ископаемых. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ отменяет обязательное размещение на сайте Роснедр специальных карт (схем), отображающих месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены на госбалансе, а также границы предоставленных в пользование участков недр в виде горного отвода.
Доступ к информации, содержащихся в таких специальных картах (схемах), теперь будет осуществляться исключительно через федеральную государственную информационную систему "Единый фонд геологической информации о недрах". Для получения информации из этой системы требуется авторизация через единую систему идентификации и аутентификации.
Специальные карты (схемы) позволяют физлицам и юрлицам, желающим построить на земельном участке объект капитального строительства, узнать о наличии или отсутствии под участком месторождений полезных ископаемых с запасами, учтенными на госбалансе.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в Арктике
5 апреля, 03:19
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала