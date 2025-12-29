https://ria.ru/20251229/karty-2065312395.html
Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт
россия
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, исключающий размещение на сайте Роснедр специальных карт (схем) с картографической информацией о месторождениях полезных ископаемых. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ отменяет обязательное размещение на сайте Роснедр
специальных карт (схем), отображающих месторождения полезных ископаемых, запасы которых учтены на госбалансе, а также границы предоставленных в пользование участков недр в виде горного отвода.
Доступ к информации, содержащихся в таких специальных картах (схемах), теперь будет осуществляться исключительно через федеральную государственную информационную систему "Единый фонд геологической информации о недрах". Для получения информации из этой системы требуется авторизация через единую систему идентификации и аутентификации.
Специальные карты (схемы) позволяют физлицам и юрлицам, желающим построить на земельном участке объект капитального строительства, узнать о наличии или отсутствии под участком месторождений полезных ископаемых с запасами, учтенными на госбалансе.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.