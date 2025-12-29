Путин отменил размещение на сайте Роснедр специальных карт

Доступ к информации, содержащихся в таких специальных картах (схемах), теперь будет осуществляться исключительно через федеральную государственную информационную систему "Единый фонд геологической информации о недрах". Для получения информации из этой системы требуется авторизация через единую систему идентификации и аутентификации.