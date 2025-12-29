Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 29.12.2025 (обновлено: 15:15 29.12.2025)
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
Украинские войска ударили по продуктовому рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.12.2025
Новости
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУдар со стороны ВСУ по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области
Удар со стороны ВСУ по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Удар со стороны ВСУ по продуктовому рынку в Новой Каховке Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости. Украинские войска ударили по продуктовому рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Новой Каховке в результате обстрела сгорели пять торговых точек на продуктовом рынке. Пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в Райском в результате обстрела повреждено административное здание территориального управления, а в селе Обрывка беспилотник атаковал частный дом, обошлось без пострадавших.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
Новая Каховка
Херсонская область
Владимир Сальдо
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
