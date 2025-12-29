https://ria.ru/20251229/kahovka-2065431084.html
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке - РИА Новости, 29.12.2025
ВСУ ударили по рынку в Новой Каховке
Украинские войска ударили по продуктовому рынку в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 29.12.2025
