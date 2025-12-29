Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов

Запланировано строительства многих станций на юге России. Среди них станции в Крыму: три объекта на Трудовой ГТЭС с датами начала поставки мощности в ноябре 2027 года, декабре 2027 года и январе 2028 года и Таврическая ТЭС со сроком ввода в эксплуатацию в июле 2029 года. В Краснодарском крае в перечень объектов на строительство попали три объекта Ударной ТЭС со сроками ввода в июле 2029 года, январе 2030 года и июле 2030 года, два энергоблока Динской ТЭС в январе 2030 года, энергоблок Краснодарской ТЭЦ в ноябре 2028 года, Джугбинской ТЭС в январе 2030 года и Сочинской ТЭС в январе 2033 года.