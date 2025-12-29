https://ria.ru/20251229/kabmin-2065525678.html
Правительство утвердило новый перечень генерирующих энергообъектов
экономика
россия
республика крым
краснодарский край
россия
республика крым
краснодарский край
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, говорится в распоряжении правительства.
"Утвердить перечень генерирующих объектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка, и технические требования к генерирующим объектам, подлежащим строительству", - сказано в документе.
Запланировано строительства многих станций на юге России. Среди них станции в Крыму: три объекта на Трудовой ГТЭС с датами начала поставки мощности в ноябре 2027 года, декабре 2027 года и январе 2028 года и Таврическая ТЭС со сроком ввода в эксплуатацию в июле 2029 года. В Краснодарском крае в перечень объектов на строительство попали три объекта Ударной ТЭС со сроками ввода в июле 2029 года, январе 2030 года и июле 2030 года, два энергоблока Динской ТЭС в январе 2030 года, энергоблок Краснодарской ТЭЦ в ноябре 2028 года, Джугбинской ТЭС в январе 2030 года и Сочинской ТЭС в январе 2033 года.
В Московской области и Москве запланировано строительство Каширской ГРЭС (начало поставки мощности в декабре 2030 года), ТЭЦ-25 Новая (в декабре 2027 года) и ТЭЦ-26 Новая (в декабре 2028 года). В Перми будет строиться Пермская ТЭЦ-14, срок ввода которой назначен на январь 2032 года, и Саратовская ТЭЦ-2 со сроком ввода в январе 2034 года.