Правительство утвердило отрасли для пониженного тарифа страховых взносов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень отраслей для применения пониженных тарифов страховых взносов, в список вошли в том числе направления, приоритетные для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), Правительство РФ утвердило перечень отраслей для применения пониженных тарифов страховых взносов, в список вошли в том числе направления, приоритетные для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает министерство финансов.

"Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином России перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. В список вошли отрасли, приоритетные для поддержки МСП и развития экономики страны", - говорится в материалах на сайте министерства.

"В частности, льготу смогут применять организации МСП, работающие в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии", - отмечается там.

Кроме того, в перечень вошли предприятия, осуществляющие деятельность в сфере науки, образования, спорта и культуры, а также предоставляющие услуги туризма, общественные и некоммерческие организации и ряд других, добавили в Минфине

"Для малого и среднего бизнеса, чья деятельность соответствует перечисленным кодам ОКВЭД, сохраняется право применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела", - говорится в материалах.

Данная мера государственной поддержки МСП в виде льготы по пониженным тарифам страховых взносов была установлена в 2020 году в период пандемии и носила временный характер, напомнили в Минфине.