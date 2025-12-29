Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило отрасли для пониженного тарифа страховых взносов - РИА Новости, 29.12.2025
15:03 29.12.2025
Правительство утвердило отрасли для пониженного тарифа страховых взносов
Правительство утвердило отрасли для пониженного тарифа страховых взносов - РИА Новости, 29.12.2025
Правительство утвердило отрасли для пониженного тарифа страховых взносов
Правительство РФ утвердило перечень отраслей для применения пониженных тарифов страховых взносов, в список вошли в том числе направления, приоритетные для... РИА Новости, 29.12.2025
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство утвердило отрасли для пониженного тарифа страховых взносов

Кабмин РФ утвердил отрасли для единого пониженного тарифа страховых взносов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень отраслей для применения пониженных тарифов страховых взносов, в список вошли в том числе направления, приоритетные для поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), сообщает министерство финансов.
"Правительство РФ утвердило подготовленный Минфином России перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. В список вошли отрасли, приоритетные для поддержки МСП и развития экономики страны", - говорится в материалах на сайте министерства.
Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Правительство утвердило план по реализации семейной политики до 2036 года
Вчера, 10:23
"В частности, льготу смогут применять организации МСП, работающие в сферах растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстильных изделий и одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии", - отмечается там.
Кроме того, в перечень вошли предприятия, осуществляющие деятельность в сфере науки, образования, спорта и культуры, а также предоставляющие услуги туризма, общественные и некоммерческие организации и ряд других, добавили в Минфине.
"Для малого и среднего бизнеса, чья деятельность соответствует перечисленным кодам ОКВЭД, сохраняется право применения единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% как до предельной величины базы для исчисления страховых взносов, так и сверх ее предела", - говорится в материалах.
Данная мера государственной поддержки МСП в виде льготы по пониженным тарифам страховых взносов была установлена в 2020 году в период пандемии и носила временный характер, напомнили в Минфине.
"На 2026 год действие льготы решено продлить приоритетным отраслям для поддержки МСП и развития экономики страны. При этом для МСП, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающего производства, с учетом ранее принятых решений пониженный тариф сохранится в размере 7,6%", - отметили в Минфине.
Женщина берет кредит в банке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В России ужесточили ответственность банков за нарушение прав потребителей
Вчера, 10:16
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
