10:57 29.12.2025 (обновлено: 11:07 29.12.2025)
В Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
2025-12-29T10:57:00+03:00
2025-12-29T11:07:00+03:00
роскосмос
россия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065327872_232:0:1156:520_1920x0_80_0_0_517b65ff154b188e04f9417191b2788b.jpg
https://ria.ru/20251228/sputnik-2065205599.html
россия
республика саха (якутия)
роскосмос, россия, республика саха (якутия)
Роскосмос, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты "Союз-2.1б"

В Якутии спасатели нашли отделяющийся фрагмент ракеты «Союз-2.1б»

© Фото : Служба спасения Якутии/TelegramФрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с с космодрома Восточный, обнаруженный в Вилюйском районе Якутии
Фрагмент ракеты-носителя Союз-2.1б, стартовавшей с с космодрома Восточный, обнаруженный в Вилюйском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Служба спасения Якутии/Telegram
Фрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с с космодрома Восточный, обнаруженный в Вилюйском районе Якутии
ЯКУТСК, 29 дек - РИА Новости. Спасатели в Вилюйском районе Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала в воскресенье с космодрома Восточный в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. По информации гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, всего "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника.
"В Вилюйском районе обнаружен отделяющийся фрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", - сказали в пресс-службе.
По словам старшего группы спасателей службы спасения Павла Алексеева, находка сделана в редколесье.
"Фрагмент обнаружен во время работ по отбору проб снега на измерение радиации. Поиски других отделяющихся частей и эвакуация фрагментов ракеты-носителя будут продолжены весной, в более благоприятное для работ время", - отметили в пресс-службе.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли Аист-2Т с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Первые четыре спутника "Грифон" выведут на орбиту в ходе пуска "Союза-2.1б"
28 декабря, 17:40
 
РоскосмосРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
