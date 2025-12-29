https://ria.ru/20251229/jakutija-2065324266.html
В Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
Спасатели в Вилюйском районе Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.12.2025
ЯКУТСК, 29 дек - РИА Новости.
Спасатели в Вилюйском районе Якутии обнаружили отделяющийся фрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", стартовавшей с с космодрома Восточный, сообщает
пресс-служба региональной службы спасения.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала в воскресенье с космодрома Восточный в 16.18 мск и вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат". Через час после пуска он доставил на орбиту спутники стереоскопической съемки Земли "Аист-2Т" №1 и №2. По информации гендиректора "Роскосмоса
" Дмитрия Баканова, всего "Фрегат" вывел на орбиту 52 спутника.
"В Вилюйском районе обнаружен отделяющийся фрагмент ракеты-носителя "Союз-2.1б", - сказали в пресс-службе.
По словам старшего группы спасателей службы спасения Павла Алексеева, находка сделана в редколесье.
"Фрагмент обнаружен во время работ по отбору проб снега на измерение радиации. Поиски других отделяющихся частей и эвакуация фрагментов ракеты-носителя будут продолжены весной, в более благоприятное для работ время", - отметили в пресс-службе.