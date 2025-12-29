Итальянцы хотят понять причины конфликта на Украине, заявил журналист

"Итальянцы хотят разобраться в причинах. И я, как журналист, а не политик, считаю, что для них главное - увидеть обе стороны конфликта и понять, как ситуация влияет на жизнь простых людей здесь. Чтобы можно было составить собственное мнение", - сказал Дель Орко.