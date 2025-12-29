Рейтинг@Mail.ru
Итальянцы хотят понять причины конфликта на Украине, заявил журналист
04:34 29.12.2025
Итальянцы хотят понять причины конфликта на Украине, заявил журналист
в мире
украина
рим
италия
украина
рим
италия
в мире, украина, рим, италия
В мире, Украина, Рим, Италия
Итальянцы хотят понять причины конфликта на Украине, заявил журналист

ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Итальянцы хотят разобраться в причинах конфликта на Украине, сообщил РИА Новости независимый итальянский журналист Даниэле Дель Орко.
"Итальянцы хотят разобраться в причинах. И я, как журналист, а не политик, считаю, что для них главное - увидеть обе стороны конфликта и понять, как ситуация влияет на жизнь простых людей здесь. Чтобы можно было составить собственное мнение", - сказал Дель Орко.
Он добавил, что несмотря на мнение и желания итальянцев – итальянское правительство выбрало одностороннюю поддержку Украины деньгами и оружием. Это, по его мнению, вызывает у итальянцев вопрос: почему Рим делает именно такой выбор.
